Quatro das cinco escolas de Estação voltam às aulas após ataque que matou criança e deixou feridos

Quatro das cinco escolas de Estação retomam as atividades nesta segunda-feira (14). As aulas foram canceladas após um ataque a facas matar um aluno e ferir outras quatro pessoas na última semana . A exceção é a Escola Maria Nascimento Giacomazzi , onde aconteceu o caso, que terá um processo de retorno diferente, ainda sem data.

Além da segurança, as equipes das escolas preparam atividades mais leves para o retorno dos alunos, focando no lúdico e recreativo. Tudo foi definido em conjunto com as coordenações de educação do Estado e do município.