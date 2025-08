Premiado pela Unesco, projeto do norte gaúcho ensina português para imigrantes de forma gratuita

Aulas acontecem em Passo Fundo, Marau e no formato online. Carleane Maraschin Silveira / Arquivo pessoal

Estrangeiros de diferentes países vêm aprendendo português gratuitamente em Passo Fundo, no norte do Estado, através do projeto "Português para Imigrantes". A iniciativa reúne cerca de 80 estudantes em seis turmas.

A ideia surgiu em junho de 2023, fruto de um projeto idealizado por uma aluna e por professores do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF), que foi selecionado pelo Programa Impulso Jovem, da Unesco e da Nestlé para jovens da América Latina.

— Foi adaptado de um projeto de extensão já existente do curso de Letras, o qual eu era matriculada na época. A ideia de inscrevê-lo partiu do grupo de professores, já que era necessário cumprir alguns requisitos como idade, fluência em espanhol e disponibilidade de tempo, e por isso fui convidada para ser a representante — relembra Carleane Maraschin Silveira.

Com o suporte de R$ 50 mil, o grupo deu início à proposta. As aulas são ministradas por duas professoras: Carleane é responsável pela modalidade online e aulas presenciais em Passo Fundo, enquanto Franciele Paza atua desde março na cidade vizinha de Marau.

Os alunos vêm de países como Argentina, Cuba, Venezuela, Haiti, Gâmbia, Gana, Guatemala e Senegal.

As atividades acontecem através do Google Meet e em uma sala na área central de Passo Fundo, junto à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Em Marau, os encontros são no Colégio Franciscano Cristo Rei, que também disponibiliza lanche para os alunos e auxilia na organização das aulas.

Conforme Carleane, desde o ano passado o projeto está em processo de formalização para se tornar uma associação:

— Já temos um estatuto social e uma diretoria. Também já realizamos uma assembleia-geral para que as documentações fossem encaminhadas ao cartório. No momento, estamos aguardando o retorno.

Experiência única

Desde março, a professora Franciele Paza atua voluntariamente no projeto de ensino de português para imigrantes em Marau. As aulas acontecem todas as segundas e terças-feiras à noite.

Os encontros são voltados principalmente ao uso prático da gramática e da escrita, já que muitos participantes têm como objetivo seguir os estudos, validar seus diplomas e conseguir empregos melhores. Franciele conta que conteúdos simples para falantes nativos, como preposições, geram curiosidade entre os alunos.

— É algo desafiador e intrigante para eles, já que utilizam duas palavras para dizer da (de/la), do (del), na (en/la), no (en/el). Parece tão simples, mas demora um pouco até automatizar isso na nova língua e esse assunto acabou sendo tema de muitas aulas já — disse.

Entre os desafios, a professora destaca a frequência dos alunos que, muitas vezes, moram longe e enfrentam dificuldades para se deslocar, especialmente em dias de chuva e frio:

— Quanto ao conteúdo, eles aprendem com uma certa facilidade, já que a maioria deles são cubanos e a semelhança com o português acaba facilitando. Há haitianos também, estes sentem mais dificuldades (por falarem francês).

Franciele ressalta a importância do curso para a inclusão social dos alunos, uma vez que as dificuldades de quem participa vão além de somente saber se comunicar na nova língua, mas também de se sentirem aceitos pela comunidade.

— Para eles é importante se sentirem notados e ouvidos, porque existe um curso pensado só para eles, e que há pessoas aqui que se importam não só com seu aprendizado, mas também com sua saúde, suas famílias e seus trabalhos. A cada conteúdo abordado em sala, busco dar a oportunidade de prática através de momentos em que eles possam falar de suas vidas — explica.

Para a professora, participar do projeto tem sido uma experiência única.

— Esse contato com os alunos estrangeiros é bastante especial, pois a troca cultural é muito rica, aprendo muito também, sem contar as amizades que vamos fazendo pelo caminho — resume.

Mudança de vida

Verónica e a professora Carleane. Verónica de los Angeles Germano / Arquivo pessoal

Aos 41 anos, Verónica de los Angeles Germano decidiu recomeçar a vida em um novo país. Natural da Argentina, ela chegou a Passo Fundo em maio de 2024.

Após um ano estudando português por conta própria através de um aplicativo de educação, Verónica acreditava que estava preparada para se comunicar, mas, ao chegar no Brasil, percebeu que a realidade era diferente.

— Meu primeiro emprego foi em um restaurante e, como eu sempre falava as mesmas coisas, consegui seguir. Quando saí desse trabalho, tive uma entrevista para outro e não consegui falar nada. A entrevista era em grupo e me senti muito envergonhada — relembra.

A imigrante ficou sabendo das aulas do projeto através de um amigo venezuelano que também participava. Foi a partir de setembro de 2024 que Verónica passou a frequentar as aulas de português e melhorar ainda mais a sua comunicação.

— Quando decidi procurar por outro emprego, consegui falar muito melhor na entrevista. Pelo menos foi o que me disseram. E consegui o emprego. Sinto que aprendi muito nas aulas e isso me ajudou a me comunicar melhor e a ganhar mais confiança — conta.

Entre as expressões que mais gosta de falar estão "por gentileza" e "imagina".

Também gosto de outras como "beleza", "cara" e "galera", mas ainda não consigo usá-las. VERÓNICA DE LOS ANGELES GERMANO Natural da Argentina

Troca de culturas

Em Passo Fundo, outra iniciativa busca promover a inclusão linguística e cultural no ambiente de trabalho.

Com cerca de 2.900 colaboradores, o Grupo Grazziotin conta atualmente com 23 estrangeiros contratados, a maioria da Venezuela, além do Haiti, Colômbia e Paraguai. Destes, 21 participam das aulas de português promovidas semanalmente após o expediente no projeto "Conectando Culturas".

A proposta também contempla a formação de funcionários brasileiros com aulas de espanhol, especialmente aqueles que atuam diretamente com os colegas estrangeiros. A iniciativa tem duração inicial de seis meses e será reavaliada após o período.