Aulas em escola de Estação que foi alvo de ataque retornam na quinta-feira

Instituição foi alvo de ataque há uma semana. Jefferson Botega / Agencia RBS

As aulas na Escola Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no norte do Estado, voltam na próxima quinta-feira (17). A informação foi confirmada pelo prefeito Geverson Zimmermann na manhã desta terça-feira (15).

A instituição foi alvo de um ataque há uma semana, quando um adolescente de 16 anos entrou na escola e atacou estudantes e uma professora a facadas. Desde então, as aulas estão suspensas.

O aluno Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, morreu no ataque. Duas meninas de oito anos e uma professora de 34 anos ficaram feridas e precisaram de internação, mas já receberam alta e se recuperam em casa.

Nas outras quatro escolas do município, as atividades voltaram na segunda-feira (14). O retorno é acompanhado por profissionais do Ministério da Educação, que atuam no acolhimento e prestam suporte devido ao trauma vivenciado entre a comunidade escolar e familiares dos alunos.

— Estamos fazendo todo esse planejamento pedagógico e psicossocial, que nesta escola será intensificado. As atividades serão diferenciadas, com um ambiente lúdico, focado no afeto e na acolhida — explica a secretária municipal de Educação, Marcele Anversa.

Além do acompanhamento, protocolos de segurança foram implementados nas escolas. A medida inclui policiamento reforçado de maneira integral e instalação de dispositivos nas escolas, como botões de pânico e sinais de alerta.

Investigação segue aberta

A investigação do caso ainda não foi concluída pela Polícia Civil de Getúlio Vargas. A previsão era de que fosse finalizada até a segunda-feira (14), prazo que não se concretizou.

O motivo, segundo a polícia, é o pedido de novas diligências. Os desdobramentos devem ajudar as autoridades a entenderem o que motivou o atentado. A expectativa é que a conclusão ocorra até o fim desta semana.

O adolescente que cometeu o ataque segue internado provisoriamente em um centro de atendimento socioeducativo da Região Norte. A medida tem duração de 45 dias, mas pode chegar a três anos, decisão que caberá à justiça.