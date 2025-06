Vestibular de inverno movimenta o campus da UPF neste sábado

O curso de Medicina foi o que reuniu o maior número de candidatos, entre eles o mais novo, com 15 anos, e o mais velho, com 45 anos.

A prova teve início às 14h, com acesso às salas liberado a partir das 13h. Para quem disputa uma vaga em Medicina, a prova se estendeu até às 19h, com questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Química, além da redação.

— Esse momento representa o quanto é importante incentivarmos a boa formação e a educação continuada. Nenhum país, nenhuma cidade pode se desenvolver sem que as pessoas estejam bem preparadas em todas as áreas — disse a reitora da UPF, Bernardete Dalmolin.

Temas da Redação

A proibição do uso do celular em sala de aula e o bullying abordado na série Adolescência foram os temas de redação propostos no vestibular de inverno da UPF. Os estudantes escolheram uma das temáticas para escrever o texto dissertativo-argumentativo.

Gabarito e aprovados

Já a lista de aprovados será divulgada na segunda-feira (16), a partir das 11h, também no site. As matrículas da 1ª chamada iniciam ainda na segunda, a partir do meio dia. As matrículas são on-line e todas as informações e orientações serão enviadas para o e-mail indicado no momento da inscrição.