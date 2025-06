Prazo de inscrições para o vestibular de inverno da UPF termina nesta terça

Os candidatos podem optar por diferentes formas de ingresso, dependendo do curso escolhido. Para Medicina , a seleção pode ser feita por meio de prova presencial ou pela média do Enem de um dos dois últimos anos. Já os demais cursos permitem três alternativas: prova presencial , prova de redação on-line ou a nota da redação do Enem .

— Nós, enquanto Universidade, nos conectamos com o mundo. Estudamos os processos de ensino-aprendizagem e temos currículos e temos currículos atualizados, dinâmicos, com professores bem preparados — afirma a reitora, professora Bernadete Maria Dalmolin.

Prova presencial será no sábado

A prova presencial está marcada para o próximo sábado (14) com início às 14h. Os portões serão abertos a partir das 13h. Os candidatos serão recepcionados com estrutura especial. As informações sobre o local de realização da prova serão enviadas por e-mail na quinta-feira (12), para o endereço cadastrado no momento da inscrição.