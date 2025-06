Escola Pública de Sustentabilidade é inaugurada em Passo Fundo

Evento ocorreu na manhã desta sexta-feira. Michel Sanderi / PMPF / Divulgação

Foi inaugurada nesta sexta-feira (6) a Escola Pública de Sustentabilidade de Passo Fundo, no norte do Estado. O prédio fica no Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, e deve desenvolver atividades de formação, conscientização e práticas sustentáveis à comunidade.

A estrutura conta com uma sala de educação ambiental e diversos espaços ao ar livre dentro do parque, com capacidade para atender até 30 pessoas por atividade. A ideia é oferecer palestras, oficinas e minicursos.

— Estamos unindo educação, meio ambiente e participação comunitária em um projeto que nasce para ser referência. Vamos formar cidadãos mais conscientes e responsáveis — afirmou o prefeito Pedro Almeida.

A escola funcionará de segunda a sexta-feira, com atividades abertas à comunidade e programações específicas para as escolas de Passo Fundo.

As temáticas devem envolver fauna, flora, águas e biomas, sempre com atividades práticas ao final. As visitas precisam ser agendadas por formulário, disponível nos canais da prefeitura.

— É um espaço para despertar a consciência ecológica e incentivar práticas responsáveis em nosso dia a dia — destacou o secretário de Meio Ambiente, Diorges Oliveira.