Como está a distribuição dos uniformes nas escolas estaduais de Passo Fundo e região

Kits de inverno, com camisetas de manga longa, moletom e jaqueta, deveriam ter sido entregues entre abril e maio. Rodrigo Ziebell / GVG /Divulgação

Das 123 escolas estaduais atendidas pela 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) em Passo Fundo e região, 12 ainda precisam receber os kits de uniformes que vestirão os alunos. Inicialmente, a entrega dos kits de verão estava prevista para acontecer gradualmente até março, enquanto os de inverno seriam entregues entre abril e maio.

A previsão do governo gaúcho era entregar 7 milhões de peças de roupa em nove lotes, de diferentes fabricantes. O valor médio dos kits é de R$ 336,40.

Conforme a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), o atraso na região de Passo Fundo ocorre pelo mesmo motivo que em outras partes do RS: há problemas no prazo de algumas empresas fornecedoras, que pediram ampliação do tempo de produção das peças, o que afetou o cronograma das entregas.

— Cerca de 90% das peças já foram entregues nas escolas e algumas continuam distribuindo aos estudantes. Os 10% restantes ainda não foram entregues pois foram pedidos feitos posteriormente ou reposições solicitadas. Ou seja, mesmo que parcialmente, todos os estudantes já estão com os uniformes recebidos ou por retirar na unidade escolar — disse a coordenadora da 7ª CRE, Carine Imperator Weber.

Ao todo, a 7ª CRE entregou para as suas 135 escolas mais de 233 mil peças, que incluem um kit com 10 itens por aluno, entre camisetas de manga curta e longa, bermudas, calças, jaquetas e moletons. Veja o balanço:

69,2 mil camisetas de manga curta

37,8 mil camisetas de manga longa

25,8 mil bermudas

46,6 mil calças

24,3 mil jaquetas

29,1 mil moletons.

Ainda conforme a coordenadora, a orientação é que os alunos que receberam já utilizem as peças. Conforme a Seduc, os uniformes serão de uso obrigatório após a definição de orientações junto às escolas.

— A orientação é que já utilizem, assim que recebido. Ainda não estamos tratando de obrigatoriedade, mas os estudantes que já receberam podem usar. A obrigatoriedade ou não será normatizada por meio da Secretaria de Estado da Educação posteriormente — finaliza Carine.

Leia a nota da Seduc na íntegra

"O processo de solicitação, recebimento e distribuição dos uniformes por parte das escolas é novo. Pela primeira vez na história, o governo do Estado está distribuindo um kit com 10 peças de uniforme, o que representa um avanço importante na garantia do direito à educação e demonstra, ao investir pesado no ensino, a preocupação desta gestão com o futuro do aluno, do professor e da sociedade.

As entregas iniciaram no começo do ano letivo, mas algumas empresas solicitaram ampliação do prazo de produção, o que impactou o cronograma. Com o encerramento das entregas ainda nesta primeira quinzena do mês de junho, já estão sendo encaminhadas solicitações de ajustes de tamanho e também o fornecimento para os estudantes que não haviam solicitado previamente.

A Secretaria da Educação acompanha diariamente todas as etapas e presta apoio contínuo às escolas durante o processo. Para garantir a transparência e a correta execução dos trâmites administrativos, foi estruturado um sistema digital no portal Escola RS, onde os gestores registram cada etapa da entrega. Além disso, todas as Coordenadorias Regionais de Educação contam com fiscais de contrato, profissionais responsáveis por auxiliar as escolas no recebimento e distribuição dos uniformes. Esses servidores atuam junto às equipes diretivas e oferecem suporte em todo o processo.

O processo de entrega é dividido em cinco fases: