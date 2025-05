Terra indígena aguarda solução para escola interditada há quase um ano em Passo Fundo

Estudantes da Terra Indígena Goj-Júr , em Passo Fundo , no norte gaúcho, estão há oito meses com a escola fechada. Única no local , a Escola Indígena de Ensino Fundamental Adalírio Lima Siqueira está interditada desde julho de 2024 .

Em agosto passado, os 30 alunos dos ensinos infantil e fundamental estudavam em tendas cedidas pela Defesa Civil do Estado. Porém, no início de abril, as lideranças indígenas suspenderam as atividades e a tenda foi desmanchada.