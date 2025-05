Projeto propõe a criação de escola bilíngue para alunos surdos em Passo Fundo

O projeto prevê uma escola onde a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja a língua de instrução , enquanto o português na modalidade escrita é trabalhada como língua adicional . A iniciativa vai ser apresentada à comunidade e representantes do poder público no sábado (31) (veja o serviço abaixo).

Além de matérias regulares como matemática e geografia, o projeto prevê que a grade curricular da escola bilíngue aborde questões culturais do surdo como o Dia Nacional do Surdo e artefatos históricos voltados à identidade. Outro ponto abordado pelos integrantes do NEES é a capacitação dos professores que atuarão no espaço pensado para a escola.