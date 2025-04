Professores da rede estadual protestam por reajuste salarial em Passo Fundo

— A campanha é pelo reajuste de 12%, que são as perdas do governo Leite para a categoria. Isso inclui funcionários e professores ativos e inativos. Além disso, defendemos a escola pública. O governo Leite quer colocar 99 escolas do Estado em leilão. Não temos nenhuma em Passo Fundo, mas há várias aqui na região e na Região Metropolitana. Somos contrários à terceirização da educação — disse o diretor estadual do Cpers, Celso Dalberto.