Escolas de Passo Fundo e outras 63 cidades da metade norte recebem prêmio de alfabetização; veja a lista

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Zeferino Demétrio Costi foi a única escola de Passo Fundo a receber o Prêmio Alfabetiza Tchê, da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. A premiação foi na terça-feira (2) no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo.

Além de Passo Fundo, escolas de outros 63 municípios do Norte e Noroeste do RS foram premiadas (confira a lista completa abaixo). As instituições estão entre as 200 melhores do Estado no processo de alfabetização.

A avaliação de mais de 7 mil escolas públicas aconteceu em 2023, com turmas dos segundos anos, tendo por base o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2023.

— Estamos muito felizes com este prêmio para os anos iniciais, que já é o segundo, pois ganhamos também no Missão Cidade Educadora, referente aos anos finais. Então é uma alegria enorme esses reconhecimentos, mostram que estamos no caminho certo — disse a diretora da escola, Lucelene Segat.

A escola ficou na 46ª posição no Estado e recebeu Índice de Qualidade da Alfabetização (IQAe) de 89,77 pontos.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, destacou a importância da conquista para o município:

— Este prêmio é um reflexo do esforço coletivo de professores, estudantes, gestores e famílias, que acreditam na educação como um pilar essencial para o desenvolvimento.

A rede municipal de snsino de Passo Fundo também foi homenageada com o Selo Ouro do MEC, pelo compromisso com a alfabetização de qualidade, e com o Selo Petronilha, em reconhecimento às ações voltadas à educação para as relações étnico-raciais.

Os eventos fazem parte da programação do 35º Fórum Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, promovido em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS).

