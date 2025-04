Campeonato de cubo mágico terá maior youtuber cubista da América Latina e competidores nacionais em Passo Fundo

Passo Fundo vai sediar pela primeira vez um campeonato oficial de cubo mágico , com a presença de 60 competidores de diversos estados do Brasil e da maior youtuber da América Latina na área, a atleta Suzane Coelho .

O Passo Fundo Cubing 2025 acontece neste sábado (5) e domingo (6), na Escola Pública de Música Yamandu Costa, no Parque da Gare. Com o campeonato, a cidade entra oficialmente no calendário de competições reconhecidas pela organização mundial World Cube Association (WCA).