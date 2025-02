Alunos selecionados para o Missão Cidade Educadora na Bélgica iniciam aulas preparatórias em Passo Fundo

Os cinco alunos da rede municipal de ensino de Passo Fundo, no norte do Estado, que representarão o município na Missão Cidade Educadora em Bruxelas, na Bélgica, iniciaram as aulas preparatórias com foco na comunicação e aprofundamento na língua inglesa nesta quarta-feira (5). As atividades acontecem na Escola das Profissões.