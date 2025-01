Rede municipal de Marau oferece atividades para alunos durante as férias 

Cerca de 650 alunos da rede municipal de Marau , no norte do Estado, seguem frequentando a escola nos meses de janeiro e fevereiro. A atividade é um apoio às férias escolares, e foi oferecida aos responsáveis que precisavam de lugar para os filhos durante o dia.

As vagas foram abertas em novembro, e as famílias interessadas inscreveram os filhos. As atividades ocorrem em três escolas de ensino infantil, as Emeis Doce Criança, Pedro Rigo e Pequeno Aprendiz.