No próximo sábado (2), a Universidade de Passo Fundo (UPF) recebe os estudantes para a prova presencial que dará acesso aos cursos de graduação no primeiro semestre de 2024. Nesta edição do vestibular, são mais de 2,2 mil vagas em cursos nas seis cidades de atuação da instituição. A prova ocorre das 14h às 16h, no campus I da UPF.