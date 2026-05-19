Atitus tem vagas para o vestibular de inverno

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Vestibular de Inverno da Atitus está com as inscrições abertas para ingressar no ensino superior ainda em 2026. Atitus / Divulgação

É comum que estudantes busquem as capitais para ingressar no ensino superior. No entanto, esse comportamento mudou com a abertura de instituições de ensino no interior do Brasil.

A chamada “interiorização das universidades” tem grande importância para o desenvolvimento e o planejamento urbano do Brasil. A Comissão de Educação e Cultura do Senado concluiu que essa política pública, ao descentralizar os polos educacionais e expandir o ensino superior para outras partes do país, ampliou o acesso à educação de qualidade e auxiliou na melhoria da infraestrutura local ao atrair investimentos para as regiões beneficiadas.

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Para quem sonha em entrar no ensino superior, há diversas possibilidades. A mais comum é o vestibular, que ocorre no meio e no final de cada ano. O Vestibular de Inverno da Atitus, por exemplo, está com as inscrições abertas até 02 de junho. A prova será realizada no dia 06 de junho de 2026. Com sede em Porto Alegre e em Passo Fundo, a Atitus é avaliada com nota máxima pelo MEC.

A Atitus trabalha para contribuir com essa transformação. A comunidade local é convidada a participar da experiência universitária, criando um ecossistema em que os pares se encontram e se tornam parceiros.

Por meio do modelo acadêmico Baseado no conceito de Employer University (Universidade Empregadora), a instituição conecta empresas e currículos de jovens talentos, auxiliando na inserção profissional.

O modelo acadêmico prioriza empregabilidade e vivência prática durante a graduação, com participação de empresas parceiras e projetos conectados ao mercado. Assim, o jovem que mora em Passo Fundo e região não precisa se mudar para estudar.

Veja a seguir três motivos para se inscrever no Vestibular de Inverno da Atitus

Otimização do tempo

Ingressar no ensino superior no meio do ano, por meio do Vestibular de Inverno, pode ser uma alternativa para quem não quer perder tempo. A oportunidade de começar a estudar nesse período possibilita ao estudante ocupar as vagas remanescentes e dar continuidade aos estudos.

O ingresso no meio do ano também permite que muitos estudantes antecipem a entrada no mercado de trabalho e não precisem adiar os planos profissionais.

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O Vestibular de Inverno da Atitus foi criado para atender estudantes que decidem iniciar a graduação fora do calendário tradicional. Segundo o vice-presidente Acadêmico da instituição, Luciano Reolon, muitos jovens estão em diferentes momentos da construção de suas trajetórias, e a proposta é mostrar que não é necessário esperar o próximo ano para começar a graduação.

Polo de crescimento regional e contato com o mercado

A Atitus coloca em prática a já citada conexão com o mercado. A instituição convida empresas a participarem da atualização dos cursos por meio de Conselhos Consultivos formados por lideranças e especialistas nacionais de diferentes áreas. Cada Escola da Atitus também tem um Programa de Parceiros, que permite às organizações atuarem como cocriadoras da jornada de formação.

Nesse sentido, a instituição promove o aprimoramento dos estudantes e a retenção na região, visando ao desenvolvimento social e econômico local — que está em ascensão. Os cursos são ofertados de maneira estratégica, pensando no desenvolvimento regional.

Na Escola do Agronegócio da Atitus, por exemplo, os cursos estão organizados nas verticais de Grãos; Máquinas e Implementos Agrícolas; Proteína Animal; Gestão e Liderança.

Na Escola de Saúde, as verticais são: Gestão e Tecnologia em Saúde; One Health: Assistência Integrada em Saúde; e Indústrias e Insumos de Saúde. Na Escola de Direito, as áreas de atuação são Direito e Empresa, Direito e Estado e Direito e Tecnologia.

Já a Escola Politécnica atua nas verticais de Projeto e Desenvolvimento de Produtos; Cidades Inteligentes e Sustentáveis; Processos e Sistemas de Produção; e IA e Tecnologias Embarcadas.

Segundo a instituição, o relatório de Trabalhabilidade de Egressos 2025 confirma a efetividade da formação conectada ao mercado: 91% dos egressos da Atitus estão trabalhando, e os graduados percebem um aumento médio de 72% na renda após a formação.

Vantagens financeiras

Um dos desafios mais comuns ao ingressar no ensino superior é a preocupação financeira. Os estudantes selecionados têm opções de bolsas e financiamentos para a formação na Atitus. A instituição oferece diversas possibilidades de acesso a crédito e bolsas, de acordo com o perfil de cada aluno.

O “Futuro+”, por exemplo, é um programa de crédito estudantil da Atitus com a Fundacred. Ele oferece 100% de crédito nas mensalidades durante todo o curso. Dessa forma, o estudante tem o dobro do tempo para realizar a restituição — e com uma taxa administrativa de 0,25% ao mês.

Neste processo seletivo, o programa abrange os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica, em Passo Fundo; e Ciência da Computação, em Porto Alegre.

Além disso, o CredIES é outra opção de linha de crédito, também da Fundacred. Essa opção financia até 50% da graduação, sem cobrança de juros e com condições específicas a cada perfil de estudante.

Também há opções para quem busca bolsas de estudo, como o Prouni, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com instituições privadas de ensino superior. O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%).

A seleção é realizada com a nota do Enem e em critérios como renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. A inscrição é realizada pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Serviço para o Vestibular de Inverno Atitus 2026