Direito se reinventa para formar profissionais do futuro

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Leandro Caletti, diretor da Escola de Direito da Atitus, apresenta o reposicionamento da Escola durante evento de lançamento. Atitus / Divulgação

O bacharelado em Direito está entre os cursos mais antigos e tradicionais do Brasil. Ao longo do tempo, porém, o ensino jurídico também precisou acompanhar as transformações sociais, históricas e tecnológicas que vêm redesenhando a sociedade.

Em um cenário cada vez mais acelerado e conectado, a formação na área passou a exigir profissionais preparados para se adaptar a novas demandas e contextos.

A Escola de Direito da Atitus oferece um ecossistema de ensino jurídico voltado à inovação e à interface do Direito com o setor empresarial, o Estado e a tecnologia. A atuação dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado - em Direito foi construída a partir de pesquisas de mercado e da análise das exigências da profissão, com o objetivo de acompanhar as novas demandas sociais e tecnológicas.

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— A nova Escola de Direito nasce da compreensão de que o mercado não precisa apenas de profissionais que conheçam a lei, mas de juristas capazes de entender negócios, desenhar políticas públicas eficazes e liderar a transformação digital da profissão — destaca Leandro Caletti, diretor da Escola de Direito da Atitus.

Adaptações para o mundo real

O reposicionamento organizou a Escola de Direito da Atitus em três verticais de atuação: Direito e Empresa, Direito e Estado e Direito e Tecnologia. Conforme Caletti, a reformulação considerou a necessidade de uma "especialização no mundo real", visando contemplar as transformações sociais e estruturais da área.

Outro diferencial é a participação direta de escritórios e organizações na construção das disciplinas, dos projetos de pesquisa e na contratação de egressos.

O programa de parceiros conta com SC LR Advogados Associados, G2 Advocacia e Leão Propriedade Intelectual na concepção e assinatura de disciplinas como Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia e Política Criminal Contemporânea.

O reposicionamento também é sustentado pela governança de um Conselho Consultivo formado por algumas das principais lideranças jurídicas do país e do Rio Grande do Sul: Alexandre Corrêa da Cruz, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; Klaus Giacobbo Riffel, CEO e fundador da lawtech doc9; José Augusto Dias de Castro, Advogado Sócio do TozziniFreire Advogados; Anderson Trautman Cardoso, Advogado Sócio da Souto Correa Advogados; Patrícia Peck Pinheiro, CEO e fundadora da Peck Advogados; Letícia Zereu Batistela, Diretora do ICT do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul; e Jules Queiroz, Advogado-Geral da Câmara dos Deputados. O grupo atua como vetor para trocas constantes entre academia, mercado e setor público.

Um dos focos da Escola é o ensino da inteligência jurídica aplicada aos negócios, que inclui preparar o aluno para atuar no âmbito corporativo, estruturar sociedades complexas, regular práticas de sustentabilidade e ética ESG e abordar responsabilidades jurídicas corporativas.

Segundo o diretor, esse desenho conecta a formação com as áreas que hoje concentram os postos mais relevantes e qualificados de trabalho no setor.

O futuro jurista também é preparado para atuar nos bastidores do poder — monitorando a eficiência da justiça, defendendo o Estado democrático de Direito e criando políticas públicas com base em dados e tecnologia.

Nesse contexto, a aplicação da tecnologia à ciência jurídica é considerada fundamental para ampliar o potencial de resolução de problemas e maximizar resultados.

Employer University

Para aproximar ainda mais estudantes do mercado de trabalho, a instituição adota o conceito de Employer University, que tem o objetivo de conectar instituições de ensino superior com empresas, promovendo um aprendizado prático e imersivo — e, por consequência, o aumento da empregabilidade.

Além disso, a instituição consolida sua modernização acadêmica com o Atitus Learning System (ALS), modelo pedagógico criado pela instituição.

Assim, durante a formação na Atitus, o estudante percorre trilhas de empregabilidade e empreendedorismo. E, ao concluir o curso, ele já está preparado para os desafios do mercado.

Conforme Caletti, o levantamento realizado pela instituição mostra que a iniciativa rende frutos:

— As pesquisas apontaram que 88% dos egressos da Atitus estão trabalhando, sendo 64% na área jurídica. Em contrapartida, a média nacional de empregabilidade na área de Direito é de apenas 54%.

Missão Internacional à Itália

Outro diferencial da formação da Atitus é a oportunidade de internacionalizar o ensino. Por meio da “Missão Direito & Negócios: Conexão Brasil-Itália”, os acadêmicos de Direito podem realizar uma vivência prática do modelo europeu de ensino e compreender práticas ESG e economia circular.

Na viagem, os futuros profissionais conhecem instituições de renome, participam de workshops e seminários com especialistas e fazem networking internacional.

Assim, a experiência fomenta o intercâmbio estratégico e a globalização de ideias. A próxima missão está programada para acontecer entre os dias 16 e 24 de maio deste ano.

Possibilidades de pós-graduação

Além da graduação, a educação continuada no Direito pode auxiliar na preparação do profissional para vivenciar e resolver problemas complexos em meio a tantas mudanças.

O diferencial da área jurídica segue sendo o olhar humano, e a pós-graduação é indispensável ao desenvolvimento das técnicas e das soft skills dos profissionais da área. Esse investimento em qualificação também se reflete na valorização do profissional no mercado de trabalho.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Semesp, profissionais pós-graduados têm salários de 150% a 255% mais altos do que os de colegas que possuem somente a graduação no currículo.

Na Atitus, há opções de mestrado e doutorado em Direito. A diferença entre os cursos está no tempo de duração e na profundidade das pesquisas. Entre os egressos, o índice de empregabilidade é de 93%, sendo 82% atuantes na área de formação, segundo a instituição.

— Ambos os programas estão inseridos na área de concentração "Direito, Democracia e Tecnologia", mas possuem objetivos e profundidades distintos — explica Calleti.

Entenda:

Mestrado

Tempo de duração: dois anos.

Objetivo: formar gestores e docentes qualificados com ênfase em empreendedorismo e inovação.

Doutorado

Tempo de duração: quatro anos.