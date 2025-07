Wizard Erechim: escola de idiomas inaugura com metodologia internacional

Com aulas nos três turnos e aos sábados pela manhã, unidade oferece também ambiente virtual para aprendizagem à distância. Nathan Breitenbach / Divulgação

Ex-aluno Wizard por seis anos, até se habilitar a dar aulas de inglês, professor em escolas da marca por outros seis anos, Ruan Lupatini de Moraes conhece e confia como poucos na metodologia exclusiva da rede de origem britânica. No dia 11 de julho, agora como franqueado e diretor, ele abre oficialmente as portas da mais nova escola de idiomas da cidade de Erechim – e única Wizard By Pearson. Para a confraternização de inauguração, Moraes e equipe receberão alunos já matriculados para o segundo semestre, convidados e a comunidade.

Num mundo globalizado, aprender o inglês não é mais um luxo, é uma necessidade. RUAN LUPATINI DE MORAES Diretor da Wizard By Pearson Erechim

A escola fica no Centro de Erechim, próxima à prefeitura (Rua Valentim Zambonatto, 344). Escolhida com cuidado para construir uma atmosfera acolhedora de ensino, a casa onde funcionará a Wizard é conhecida na cidade por sua arquitetura tradicional. Depois da reforma, que preservou as linhas originais, vai oferecer aos estudantes pátio e espaço de convivência com acomodações confortáveis, inclusive ao ar livre.

Climatizadas e bem equipadas com recursos tecnológicos, as salas de aula imprimem modernidade à proposta, assim como acontece com os conteúdos.

— Nossos materiais exploram temas atuais, como pós-pandemia, inteligência artificial, ou seja, refletem o mundo em que vivemos agora — destaca Moraes.

Denielle Bilhar, coordenadora pedagógica da Wizard By Pearson Erechim, complementa que o aluno da Wizard sai da primeira aula falando mais de 120 frases em inglês, e de uma forma natural, com muita conversação.

— Temos ainda um assistente pessoal nos estudos, que reconhece a voz do aluno, corrige a pronúncia e que é gamificado, ou seja, junta-se pontos para trocar por recompensas. Não chamamos de aplicativo porque é muito mais do que isso — assegura Denielle.

LEIA TAMBÉM 4 dicas práticas para aprender inglês em 2025

A Wizard By Pearson Erechim oferece aulas nos três turnos e aos sábados pela manhã. Tem ensino à distância e a modalidade VIP (aulas individuais particulares), tanto presencial quanto online. Além de inglês, oferece ensino de espanhol, francês, italiano e alemão. Mediante demanda, também pode dar aulas de chinês, japonês e português para estrangeiros.

Na entrevista a seguir, o diretor da Wizard By Pearson Erechim, Ruan Lupatini de Moraes apresenta os diferenciais da nova escola.

O que significa dizer que a marca Wizard tem uma metodologia reconhecida internacionalmente?

Temos o selo de qualidade de ensino e aprendizagem. Por exemplo, caso o aluno acabe seu livro e não alcance a pontuação na prova de proficiência, nós oferecemos o curso novamente para ele. Reestruturamos as aulas e os modelos para atingir a excelência. A rede Wizard pertence à multinacional britânica em educação Pearson. Quase todas as universidades do sul do país usam o sistema de biblioteca dela. É uma editora também, então são materiais bem desenvolvidos. O sistema da Wizard é único e está em seis países: Japão, Costa Rica, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai e agora no Chile. Nenhuma outra escola tem a nossa metodologia.

Qual é o destaque dessa metodologia?

Nosso programa e os cursos se fundamentam em tecnologia. O aluno ganha muito recurso virtual, seja em aplicativo ou na caneta inteligente Wizpen, que fala, além do assistente pessoal online. A equipe de professores é muito bem treinada. Levamos nossos colaboradores à sede da Pearson, em São Paulo, para treinamentos e atualização contínua sobre a metodologia, com provas de proficiência internacional.

E como é o sistema de aulas online?

Chamamos o nosso sistema de Virtual School. É, na verdade, uma plataforma de aulas online onde oferecemos todos os diferenciais da Wizard By Pearson. Essa plataforma permite que o professor personalize o ensino para cada aluno, que terá sua própria turma – como nas aulas presenciais. Outra vantagem da Virtual School é que podemos atender alunos de todo o estado, de todas as regiões, com a metodologia que caracteriza a marca.

As novas gerações já nasceram nesse mundo globalizado, conectado, expostas mais intensa e diretamente a outros idiomas e culturas. Como atraí-las ao ambiente educacional?

Para a Wizard, esse desafio não é difícil, porque nosso material é atualizado a cada três anos. Enquanto outras escolas usam materiais sem atualização, nós estamos o tempo todo refazendo os nossos, renovando o conteúdo para os dias atuais e conforme as necessidades do aluno. O ensino se adapta à realidade dele.

Existe um perfil específico de aluno que a escola pretende atingir?

Estamos em uma cidade industrial. Então, ao mesmo tempo em que há uma gama de kids, também temos o público adulto, principalmente por meio de parcerias com empresas e indústrias da região, para que funcionários tenham acesso ao idioma. Isso é muito importante para se desenvolver e crescer na carreira, pois profissionais estrangeiros visitam Erechim.

O que faz cada grupo etário buscar outro idioma?

Num mundo globalizado, aprender o inglês não é mais um luxo, é uma necessidade. As crianças crescem com redes sociais a todo vapor, conhecendo artistas internacionais. Adolescentes idem, mas também querem a vivência no exterior. Anualmente nossa escola oferece intercâmbio para Europa e Estados Unidos. Quanto aos adultos, o objetivo é melhorar currículo, pensando na carreira.

Adultos mais maduros, os 60+, também têm oportunidades na escola?