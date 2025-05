Mestrados e doutorados da UPF ampliam e aperfeiçoam conhecimentos. Universidade de Passo Fundo / Divulgação

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), níveis mais altos de educação acadêmica estão relacionados à melhor participação no mercado de trabalho. Sendo assim, investir em formação continuada impacta não apenas a esfera profissional, mas também reflete em aspectos econômicos e sociais.

Até 19 de junho, a Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas para 13 programas de pós-graduação. As áreas de abrangência estão divididas em quatro eixos: Saúde e Qualidade de Vida; Humanidades, Linguagens, Sociedade e Educação; Gestão e Sustentabilidade; e Tecnologia e Inovação. Os detalhes do processo seletivo estão no edital de cada curso.

– A UPF é uma Universidade de pesquisa inovadora, extensão comprometida com a comunidade e ensino dinâmico e de qualidade. Na pós-graduação, contamos com programas de excelência reconhecidos nacional e internacionalmente – destaca o pró-reitor Acadêmico, Edison Alencar Casagranda.

Em entrevista, a diretora de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Passo Fundo, Ana Carolina Bertoletti De Marchi, dá mais detalhes a respeito dos Programas de Pós-Graduação da Instituição.

Qual é a importância da pós-graduação no contexto acadêmico e social?

Os estudos de pós-graduação buscam promover o progresso do saber em diferentes áreas, uma vez que os cursos de graduação dificilmente conseguem, em curto espaço de tempo, formar pesquisadores, docentes e profissionais altamente qualificados. A pesquisa científica desenvolvida nos cursos de mestrado e doutorado gera novos conhecimentos e soluções para os desafios da sociedade, impulsiona a inovação e contribui para o crescimento econômico e social da região e do País.

Por que a Universidade de Passo Fundo é referência em ensino e pesquisa?

O reconhecimento da UPF como instituição de referência em ensino e pesquisa é evidenciado pelo expressivo número de professores com bolsas de produtividade do Centro Nacional de Pesquisas (CNPq), pela aprovação de grandes projetos voltados à melhoria da infraestrutura, pelos convênios internacionais que promovem a mobilidade acadêmica e pela elevada produtividade científica do corpo docente – que posiciona a instituição e seus professores em rankings internacionais.

Quais são os principais destaques e diferenciais dos Programas de Pós-Graduação da UPF?

Estudos em nível de pós-graduação da UPF contribuem para ampliar e aperfeiçoar conhecimentos por meio de um ciclo mais aprofundado de investigações. Somado a isso, proporcionam formação científica, cultural e tecnológica ampla e aprofundada, desenvolvem a capacidade de pesquisa nos diferentes ramos do saber e fomenta talentos e competências. A pós-graduação tem por finalidade oferecer ambiente, condições e recursos adequados ao desenvolvimento do espírito investigador, com vistas a promover mudanças que contribuam para a melhoria das condições de vida e da sociedade.

De quais maneiras a Instituição dá suporte aos cursos de pós-graduação?

A Universidade dispõe de espaços adequados aos objetivos pedagógicos no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação. Com investimentos próprios e públicos, a UPF vem qualificando os laboratórios de pesquisa e propiciando a formação continuada do corpo docente. Recentemente, foram aprovados mais de R$ 7 milhões para a modernização de laboratórios por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

O Plano Estratégico de Internacionalização, por sua vez, foca na qualificação da comunidade interna para experiências de internacionalização, ampliação da mobilidade acadêmica e qualificação de pesquisas e projetos de inovação a nível internacional. Diante disso, a Instituição apoia a capacitação docente em estágio pós-doutoral ou estágio de curta duração no Brasil ou no exterior como estratégia de formação continuada.

Quais são as expectativas e os impactos profissionais para os alunos após a conclusão do curso de pós-graduação na UPF?