Economia

Mercado de trabalho
Notícia

Mais de 3 mil migrantes possuem emprego formal em Passo Fundo; maioria trabalha no setor frigorífico 

Apesar do alto índice de empregabilidade, muitos profissionais qualificados não conseguem trabalhar nas áreas em que se formaram

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Heloisa Gamero

Repórter

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