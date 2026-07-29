Mais de 3 mil migrantes possuem emprego formal em Passo Fundo; maioria trabalha no setor frigorífico 

Cerca de 30 imigrantes por dia passam pelo FGTAS/Sine à procura de emprego. Jeff Botega / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, conta atualmente com 3,2 mil migrantes com vínculo empregatício formal. A maioria trabalha na indústria de transformação, especialmente no setor frigorífico, e em supermercados.

De acordo com o coordenador da Agência Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine), Cassiano Paim Bandeira, o local auxilia cerca de 30 imigrantes por dia a encontrar uma vaga de emprego no município.

Com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a nacionalidade desses trabalhadores é diversificada, mas migrantes da Venezuela, Haiti, Cuba, são mais frequentes. Há também pessoas do continente africano e asiático trabalhando em Passo Fundo.

Para a chefe do escritório da Agência da ONU para as Migrações (OIM) no Rio Grande do Sul, Patrícia Siqueira, a migração contribui com o desenvolvimento de Passo Fundo:

— Com a empregabilidade, a autonomia financeira reduz vulnerabilidades e riscos de explorações laborais, ao mesmo tempo que empresas e comunidades se beneficiam para o desenvolvimento econômico.

Maioria não trabalha na área de formação

Saído Baanlde trabalha como professor há um mês na rede estadual de ensino em Passo Fundo. Saído Baanlde / Arquivo pessoal

Para o professor guineense, Saído Baanlde, 33 anos, que trabalha na rede estadual de ensino em Passo Fundo, a principal dificuldade dos estrangeiros é encontrar uma vaga em sua área de formação.

De acordo com Saído, que mora desde 2021 no município, uma pesquisa interna realizada com a comunidade de 60 guineense que vivem no município revela que 99% do grupo possui curso superior, de especialização ou técnico — seja concluído ou em andamento. No entanto, apenas 25% trabalham na área de formação.

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— Tenho duas graduações, em História e em Ciências Humanas. Conclui neste ano meu mestrado em História Social. Temos guineenses formados em outras áreas, podemos contribuir com o desenvolvimento do município — comenta.

Mesmo com a especialização, Saído trabalhou como operador de caixa em um supermercado no bairro Petrópolis e na empresa JBS, no setor de abate de frango.

Apesar da falta de oportunidade nas áreas de formação, o professor avalia positivamente quase todos da comunidade terem emprego formal.