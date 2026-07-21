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Exportações colocam Passo Fundo no topo do Estado em 13 segmentos

Levantamento aponta destaque em áreas que vão do agronegócio à indústria, biocombustíveis e saúde

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