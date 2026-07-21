Exportações colocam Passo Fundo no topo do Estado em 13 segmentos

Passo Fundo lidera a exportação de trigo no Estado. Charles Guerra / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, encerrou o primeiro semestre de 2026 como o maior exportador do Rio Grande do Sul em 13 grupos de produtos e conquistou posições de destaque no cenário brasileiro.

Os dados são do Observatório Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A cidade ganhou espaço nas exportações de produtos industriais, máquinas, equipamentos, biocombustíveis e itens ligados ao setor da saúde.

Entre janeiro e junho, Passo Fundo exportou US$ 85,2 milhões em trigo e misturas de trigo com centeio, liderando o ranking estadual. No milho, o município também ocupou a primeira posição no Rio Grande do Sul, com US$ 57,9 milhões em vendas ao exterior.

A soja segue como o principal produto da pauta exportadora local. No primeiro semestre, foram comercializados US$ 194,8 milhões, resultado que colocou Passo Fundo na segunda posição entre os municípios gaúchos, atrás apenas de Rio Grande.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, os números mostram a importância da cidade para o desenvolvimento do Estado.

— Quando analisamos os produtos individualmente, percebemos a dimensão da contribuição de Passo Fundo para as exportações. Isso demonstra competitividade, capacidade de agregação de valor e uma inserção internacional que vai muito além da soja — afirma.

Biocombustíveis e indústria ganham espaço

O desempenho também chamou atenção na área de biocombustíveis. Passo Fundo liderou as exportações gaúchas de glicerol bruto, com US$ 17,5 milhões, e foi o único município do Estado a exportar biodiesel, somando US$ 2,2 milhões no período.

Na indústria, a cidade ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul nas exportações de máquinas e aparelhos mecânicos, com US$ 9 milhões, superando polos tradicionais como Caxias do Sul, Gravataí, Panambi e Santa Cruz do Sul.

Além do trigo, milho, glicerol e biodiesel, Passo Fundo liderou as exportações gaúchas de:

Máquinas e aparelhos mecânicos

Legumes de vagem

Sementes e frutos oleaginosos

Enzimas

Produtos para uso terapêutico

Misturas betuminosas

Obras de ferro e aço

Gorduras e óleos animais

Cevada

Destaque também no cenário nacional

Além da liderança estadual, Passo Fundo alcançou a primeira posição no Brasil em quatro grupos de produtos:

Trigo

Produtos e substâncias de origem humana ou animal preparados para fins terapêuticos

Misturas betuminosas

Cevada