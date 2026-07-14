CDL Passo Fundo lança edição de 30 anos da campanha de descontos LiquidaPasso

Lojas participantes estarão identificadas com a campanha. Rebecca Mistura / Agência RBS

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo lançou nesta terça-feira (14) a LiquidaPasso em evento no auditório da entidade. A campanha acontece entre os dias 20 e 31 de julho.

A ação completa 30 anos em 2026 e vai contar com a participação de 1 mil empresas. Com o mote "Comprar, economizar, celebrar", a campanha incentiva lojistas a promover descontos e fidelizar consumidores.

— Ao longo de três décadas, a LiquidaPasso se consolidou como uma importante mobilização em favor da economia de Passo Fundo, contribuindo para fortalecer empresas, aproximar consumidores e incentivar as compras no município — destacou o presidente da CDL, Agadir Jorge Stramari.