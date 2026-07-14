Economia

De 20 a 31 de julho
Notícia

CDL Passo Fundo lança edição de 30 anos da campanha de descontos LiquidaPasso

Ação vai contar com a participação de 1 mil empresas. Lançamento aconteceu na manhã desta terça (14)

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