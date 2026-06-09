Roupas, perfumes e cosméticos: presente deve ficar entre R$ 201 e R$ 500 em Passo Fundo

Além de presentes, experiências compartilhadas também ganham espaço para a data Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Dia dos Namorados deve movimentar o comércio de Passo Fundo, no norte do Estado, nesta semana.

A expectativa é de que a maioria dos consumidores invista em até R$ 500 na compra de presentes para a data, conforme levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo, com base em pesquisa realizada pela CDL Porto Alegre.

Segundo o estudo, há um crescimento de consumidores dispostos a fazer gastos mais elevados neste ano: 35,1% deve gastar entre R$ 201 e R$ 500; enquanto outros 28,8% devem desembolsar de R$ 101 a R$ 200; e, por último, 19,2% planejam investir mais de R$ 500.

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Os mais procurados

Roupas (22,6%);

perfumaria, maquiagem e cosméticos (21,2%);

alimentos, bebidas e cestas (7,6%);

flores (5,9%);

acessórios (5,3%);

viagem (5,3%).

Além dos presentes, experiências compartilhadas também ganham espaço entre os casais. Ao todo, 68,1% afirmam que terão despesas além da compra do presente, sendo que metade (49%) pretende sair para jantar ou fazer uma refeição especial, enquanto 36,1% planeja viagens ou passeios.

— Esta é uma data que une emoção e economia. As pessoas continuam valorizando os gestos de carinho, mas cada vez mais buscam experiências e presentes que tenham significado. Isso cria oportunidades para as empresas locais, que oferecem atendimento próximo, variedade e soluções personalizadas — avalia o presidente da CDL Passo Fundo, Agadir Jorge Stramari.

Mesmo com planejamento financeiro, muitos consumidores deixam as compras para a última hora.