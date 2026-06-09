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Dia dos namorados
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Roupas, perfumes e cosméticos: presente deve ficar entre R$ 201 e R$ 500 em Passo Fundo

Pesquisa indica 68,1% deve ter despesas além da compra do presente, como sair para jantar

Eduarda Costa

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