Roupas, perfumes e cosméticos: presente deve ficar entre R$ 201 e R$ 500 em Passo Fundo

O Dia dos Namorados deve movimentar o comércio de Passo Fundo, no norte do Estado, nesta semana.
A expectativa é de que a maioria dos consumidores invista em até R$ 500 na compra de presentes para a data, conforme levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo, com base em pesquisa realizada pela CDL Porto Alegre.
Segundo o estudo, há um crescimento de consumidores dispostos a fazer gastos mais elevados neste ano: 35,1% deve gastar entre R$ 201 e R$ 500; enquanto outros 28,8% devem desembolsar de R$ 101 a R$ 200; e, por último, 19,2% planejam investir mais de R$ 500.
Os mais procurados
- Roupas (22,6%);
- perfumaria, maquiagem e cosméticos (21,2%);
- alimentos, bebidas e cestas (7,6%);
- flores (5,9%);
- acessórios (5,3%);
- viagem (5,3%).
Além dos presentes, experiências compartilhadas também ganham espaço entre os casais. Ao todo, 68,1% afirmam que terão despesas além da compra do presente, sendo que metade (49%) pretende sair para jantar ou fazer uma refeição especial, enquanto 36,1% planeja viagens ou passeios.
— Esta é uma data que une emoção e economia. As pessoas continuam valorizando os gestos de carinho, mas cada vez mais buscam experiências e presentes que tenham significado. Isso cria oportunidades para as empresas locais, que oferecem atendimento próximo, variedade e soluções personalizadas — avalia o presidente da CDL Passo Fundo, Agadir Jorge Stramari.
Mesmo com planejamento financeiro, muitos consumidores deixam as compras para a última hora.
Conforme o levantamento, 48% adquirem os presentes na semana da data, embora 60,9% afirmem organizar os gastos com antecedência. O cartão de crédito parcelado segue como a principal forma de pagamento, utilizado por 28,5% dos consumidores, seguido pelo PIX, com 21,2%.