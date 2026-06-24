Passo Fundo registra abertura de quase 4 mil empresas nos primeiros meses do ano

Setor de indústria também registra crescimento na abertura de empresas em 2026 Ronald Mendes / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, registrou a abertura de 3.990 novas empresas entre janeiro e maio de 2026. O número representa um crescimento de 14,7% na comparação com o mesmo período de 2025.

Os dados indicam continuidade do movimento de abertura de negócios no município, com aumento no número de registros e ampliação da atividade econômica ao longo dos primeiros meses do ano.

Para o prefeito Pedro Almeida, os números refletem o cenário econômico local.

— Cada empresa que abre em Passo Fundo representa mais renda e novas oportunidades para a população — afirma.

Serviços concentram maior parte das empresas

O setor de serviços lidera as aberturas, com 2.837 novos empreendimentos, o que corresponde a 71,1% do total.

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Na sequência aparecem:

Comércio: 524 empresas

Construção civil: 369

Indústria: 247

Agropecuária: 13

Pequenos negócios lideram registros

O levantamento também aponta predominância de pequenos negócios. As microempresas representam 92,9% das novas empresas abertas no período.

Dentro desse grupo, os microempreendedores individuais (MEIs) somam 60,4% dos registros, o que indica maior participação de empreendimentos de menor porte.

Aberturas avançam em diferentes regiões

A distribuição das empresas mostra expansão em várias áreas da cidade. O Centro lidera com 1.106 novos registros entre janeiro e maio.

Outros bairros com destaque são:

Vera Cruz: 340 empresas

Boqueirão: 286

Petrópolis: 260

Indicadores mantêm sequência de crescimento