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Passo Fundo registra abertura de quase 4 mil empresas nos primeiros meses do ano

Número representa um crescimento de 14,7% em relação ao mesmo período de 2025. Setor de serviços concentra maior parte das aberturas na cidade

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