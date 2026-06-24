Passo Fundo registra abertura de quase 4 mil empresas nos primeiros meses do ano

Passo Fundo, no norte do Estado, registrou a abertura de 3.990 novas empresas entre janeiro e maio de 2026. O número representa um crescimento de 14,7% na comparação com o mesmo período de 2025.
Os dados indicam continuidade do movimento de abertura de negócios no município, com aumento no número de registros e ampliação da atividade econômica ao longo dos primeiros meses do ano.
Para o prefeito Pedro Almeida, os números refletem o cenário econômico local.
— Cada empresa que abre em Passo Fundo representa mais renda e novas oportunidades para a população — afirma.
Serviços concentram maior parte das empresas
O setor de serviços lidera as aberturas, com 2.837 novos empreendimentos, o que corresponde a 71,1% do total.
Na sequência aparecem:
- Comércio: 524 empresas
- Construção civil: 369
- Indústria: 247
- Agropecuária: 13
Pequenos negócios lideram registros
O levantamento também aponta predominância de pequenos negócios. As microempresas representam 92,9% das novas empresas abertas no período.
Dentro desse grupo, os microempreendedores individuais (MEIs) somam 60,4% dos registros, o que indica maior participação de empreendimentos de menor porte.
Aberturas avançam em diferentes regiões
A distribuição das empresas mostra expansão em várias áreas da cidade. O Centro lidera com 1.106 novos registros entre janeiro e maio.
Outros bairros com destaque são:
- Vera Cruz: 340 empresas
- Boqueirão: 286
- Petrópolis: 260
Indicadores mantêm sequência de crescimento
O aumento no número de empresas acompanha a ampliação das atividades ligadas ao setor de serviços e a presença de pequenos empreendedores.