Outlet Passo Fundo confirma nova edição e promete reunir mais de 60 lojas no Bourbon Shopping

Nova edição foi lançada em evento na manhã desta terça-feira (9). CDL Passo Fundo / Divulgação

A oitava edição do Outlet Passo Fundo deve ocorrer entre os dias 11 e 13 de setembro. A data foi confirmada durante lançamento na manhã desta terça-feira (9), em coletiva de imprensa na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo, organizadora do evento.

A expectativa é reunir mais de 60 lojas no Outlet, que ocorrerá novamente no Bourbon Shopping. Esta deve ser a maior edição do Outlet, que teve a primeira edição em 2019, com 26 expositores.

A feira demonstra a força do setor produtivo da região, reunindo diferentes segmentos, como moda feminina, masculina e infantil, calçados, decoração, artigos esportivos, além de setores como imóveis e veículos.

O grande diferencial para o consumidor são os descontos reais e as condições especiais de pagamento preparadas para os três dias de evento.

Na edição mais recente, em março, os números reforçaram o Outlet Passo Fundo como uma importante ferramenta de geração de negócios: foram 56 empresas expositoras, com 73 espaços comercializados e público superior a 25 mil visitantes.

Serviço: 8º Outlet Passo Fundo

Quando? dias 11 e 13 de setembro de 2026

dias 11 e 13 de setembro de 2026 Onde? Bourbon Shopping (Avenida Brasil Leste, 200, Petrópolis)