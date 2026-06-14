Número de declarações cresce em Passo Fundo e supera índice estadual 

Próximo lote de pagamento da restituição será realizado no dia 30 de junho. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Os dados relacionados a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em Passo Fundo, no norte do Estado, mostram diversos índices superiores à média contabilizada no Estado.

Um dos pontos de ampla superioridade foi a adesão ao modelo de declaração pré-preenchida. Em comparação à média do Rio Grande do Sul, Passo Fundo somou 71,7% das declarações sendo enviadas pelo formato, enquanto o índice estadual ficou em 64,3%.

Ao todo, foram entregues 67.987 declarações no município. Desse total, 1.151 foram enviadas após o prazo estabelecido.

Leia Mais Produção de soja supera impacto da estiagem e entra na fase final; milho se aproxima do encerramento

O modelo pré-preenchido utiliza informações já disponíveis na base da Receita Federal, como rendimentos, despesas médicas e dados bancários. O formato reduz a necessidade de preenchimento manual e tende a diminuir erros, o que pode explicar a maior adesão.

A concentração de declarações no modelo aponta para uma migração gradual do preenchimento manual para sistemas automatizados.

Participação feminina supera média do Estado

Outro dado observado é a participação feminina entre os declarantes. Em Passo Fundo, 46,6% das declarações foram feitas por mulheres. No Estado, o índice é de 45%. A diferença, embora pequena, indica presença maior de contribuintes do sexo feminino no município em relação à média estadual.

Restituições também ficam acima do índice estadual

Em relação às restituições, 53,2% das declarações feitas em Passo Fundo resultaram em valores a receber. No Rio Grande do Sul, o percentual é de 50,5%.

Na prática, isso significa que mais da metade dos contribuintes locais pagou valores além do devido ao longo do ano-base e terá devolução por parte da Receita Federal.

Declarações variam ao longo dos anos

O total de declarações entregues dentro do prazo apresenta variação nos últimos anos em Passo Fundo.

• 2026: 66.836 declarações

• 2025: 65.115 declarações

• 2024: 68.241 declarações

• 2023: 62.550 declarações

Leia Mais Copa do Mundo em Passo Fundo: veja cinco lugares para assistir aos jogos do Brasil

Calendário de restituição prevê mais três

A Receita Federal segue critérios de prioridade para o pagamento das restituições. O 1º lote foi enviado no dia 29 de maio e contemplou idosos com 80 anos ou mais. No 2º lote, contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou com doença grave.

No 3º, aparecem contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Por último, os contribuintes que utilizaram simultaneamente a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

Confira abaixo a data dos próximos pagamentos:

• 2º lote: 30 de junho de 2026

• 3º lote: 31 de julho de 2026

• 4º lote: 28 de agosto de 2026

Como consultar