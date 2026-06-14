Economia

Imposto de renda
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Número de declarações cresce em Passo Fundo e supera índice estadual 

Município registra números acima da média estadual em vários indicadores; mais de 70% dos envios foram feitos pelo modelo pré-preenchido

Vitor Zuccolo

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