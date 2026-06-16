Microempreendedores de Passo Fundo terão apoio gratuito para regularização e gestão de negócios

Anúncio foi feito nesta terça-feira (16) no auditório da CDL, em Passo Fundo. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A CDL Passo Fundo anunciou nesta terça-feira (16), a criação de um Serviço de Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI), voltado à orientação de empreendedores em questões burocráticas e de gestão. A iniciativa busca atender os mais de 20 mil MEIs ativos no município.

O serviço oferecerá apoio na abertura do MEI, orientações sobre enquadramento e obrigações legais, emissão de notas fiscais, regularização de pendências, parcelamentos, alterações cadastrais e baixa de CNPJ.

Segundo o presidente da CDL Passo Fundo, Agadir Stramari, a proposta surgiu após a entidade identificar que muitos microempreendedores enfrentam dificuldades para cumprir exigências e acessar informações sobre seus negócios.

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— Temos mais de 20 mil MEIs em Passo Fundo e a grande maioria está desassistida. Muitos não sabem como resolver suas demandas ou a quem recorrer. Nosso trabalho será orientar e ajudar esses empreendedores — afirmou.

O atendimento estará disponível na sede da CDL a partir desta quarta-feira (17) e será gratuito, inclusive para empreendedores que não são associados à entidade. Além disso, durante os próximos 60 dias, serão oferecidos cursos gratuitos voltados aos MEIs, além da disponibilização de espaços para reuniões e apresentações de negócios.