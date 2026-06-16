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Microempreendedores de Passo Fundo terão apoio gratuito para regularização e gestão de negócios

Serviço oferece apoio gratuito para mais de 20 mil MEIs, incluindo orientação sobre obrigações legais e cursos presenciais

Alessandra Hoppen

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