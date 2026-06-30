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Aporte de R$ 20 milhões e 150 empregos: quais serão as obrigações da empresa vencedora do leilão da antiga Manitowoc

Edital de licitação da área de 45 hectares foi lançado nesta terça (30). Leilão será em 17 de setembro e destinação deve ser industrial ou logística

Alessandra Hoppen

Repórter

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