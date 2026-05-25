Se aprovado, fim da escala 6x1 terá reflexo em oito mil empregados e 1 mil empresas em Passo Fundo

Em Passo Fundo, convenções coletivas estabelecem folgas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com previsão de ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 mobiliza discussões também no interior gaúcho. Caso aprovado, o PL deve impactar mais de oito mil empregados e cerca de 1 mil empresas em Passo Fundo.

Atualmente no município, uma legislação específica rege o horário do comércio, que é livre, podendo funcionar, na teoria, por 24 horas.

Os empregados trabalham 361 dias por ano e fecham obrigatoriamente em quatro datas: Natal, Ano Novo, Páscoa e Dia do Trabalhador (1° de maio).

Leia Mais Maior rede de farmácias do RS começa a adotar escala 5x2

A rotina que cerca o trabalho da vendedora Cassiele Rossi, 23 anos, vai além das oito horas em que permanece na empresa onde é contratada, no centro de Passo Fundo. Além do trabalho com carteira assinada, a jovem faz renda extra como garçonete nos turnos de folga.

— São quase duas horas a mais para pegar o ônibus. Então, são oito horas trabalhadas, seis vezes por semana e mais duas horas por dia de condução. É muito trabalho para pouca remuneração. Gostaria de ter tempo pra visitar minha família no interior — diz.

Divergências

Se entre os trabalhadores a proposta é bem recebida, empresários manifestam temor quanto aos reflexos financeiros. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sincogêneros), Celso Marcolan, a lei deve reverberar no bolso do consumidor.

— Ter que dar folga dois dias por semana determina que no mínimo 10% a mais de funcionários terão de ser contratados. Se aumentar a despesa nos mercados, com certeza vai aumentar o custo da mercadoria, a gente tem que se defender — afirma.

O advogado e professor no curso de Direito da Atitus Educação, Igor Rocha Tusset, a aprovação seria benéfica e faz parte de discussões históricas sobre direitos dos trabalhadores.

Leia Mais Empresas do norte gaúcho terão chance de acessar até R$ 2 milhões para acelerar negócios

— A redução no volume de trabalho implica em maior bem-estar, que implica em potencial redução no caso de afastamentos por doenças de ordem física e psíquica — avalia.

Caso aprovado, o PL 1838/26 limita a jornada de trabalho a oito horas diárias ou 40 horas semanais, com direito a dois repousos por semana remunerados, sem redução salarial.

O futuro agora pertence às negociações coletivas de diferentes sindicatos de classe para chegar em um regulamento específico, pondera o assessor jurídico do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), José Melo de Freitas: