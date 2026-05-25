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Se aprovado, fim da escala 6x1 terá reflexo em oito mil empregados e 1 mil empresas em Passo Fundo

Projeto de lei gera divergências entre sindicatos trabalhistas e entidades empresariais. Proposta deve ser votada nesta semana no Congresso

Heloisa Gamero

Repórter

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