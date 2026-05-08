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Passo Fundo tem 85 mil endividados e bate recorde desde a pandemia; veja como renegociar

Cerca de 427 mil contas em atraso somam R$ 719 milhões. Bancos concentram 47% das dívidas no Estado

Eduarda Costa

Repórter

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