Passo Fundo tem 85 mil endividados e bate recorde desde a pandemia; veja como renegociar

Na média, cada inadimplente carrega uma dívida de R$ 8,3 mil. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

São 85,7 mil moradores de Passo Fundo, no norte do Estado, que convivem com dívidas em atraso. Segundo levantamento da Serasa Experian, com acumulados do mês de março, são cerca de 427 mil contas pendentes, que somam mais de R$ 719 milhões. Na média, cada inadimplente carrega uma dívida de R$ 8,3 mil.

O volume de dívidas é o mais alto desde o início da pandemia, quando eram 62 mil endividados na cidade. Veja a evolução no gráfico abaixo:

Apesar do pico em março, o aumento de endividados vem de médio a longo prazo. Conforme o especialista em educação financeira do Serasa, Fernando Gambaro, a inadimplência é causada por um conjunto de fatores, como a inflação, juros elevados e aumento do custo de vida.

No cenário estadual, as dívidas mais comuns são referentes a pendências de bancos e instituições financeiras, que representam 47% de todas as dívidas do estado. Esse recorte segue o cenário nacional, que também aponta 47% das dívidas com bancos.

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O orçamento das famílias também está mais pressionado. Uma pesquisa do Serasa mostrou que 75% dos sulistas percebem aumento no custo de vida no último ano. Hoje, o custo médio mensal com mercados no Rio Grande do Sul é de R$ 960, maior que a média nacional de R$ 930.

— Dessa forma, além dos impactos econômicos, fortalecer a educação financeira é um caminho importante para melhorar a gestão do orçamento, priorização de gastos e uso consciente do crédito — ressalta o especialista.

Plataforma para renegociação

O Novo Desenrola Brasil é um pacote de medidas do Governo Federal voltado à redução do nível de endividamento nacional. O progarma tem como público-alvo quem ganha até cinco salários mínimos, ou seja, até R$ 8.105.

Quem aderir ao programa terá crédito novo para pagar com descontos as dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e dois anos. Vale para dívidas com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também serão permitidos saques do FGTS para amortizar o saldo da dívida.

O novo programa será dividido em quatro formatos:

Desenrola Famílias

Desenrola Fies

Desenrola Empresas

Desenrola Rural