Passo Fundo recebe empresa de IA que tem sede nos Estados Unidos

A aceleradora Connect The Dots Ventures foi lançada em evento realizado no Instituto Aliança Empresarial na noite desta segunda-feira (11), em Passo Fundo. A empresa foca no uso de inteligência artificial (IA) para automatizar processos de alta complexidade dentro das empresas.

Com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, a companhia visa conectar empreendedores locais do norte gaúcho ao Vale do Silício, com foco exclusivo em Agentic AI — sistemas de inteligência artificial capazes de agir de forma autônoma para gerar resultados de negócios.

— A IA está transformando todos os setores da economia de uma forma extremamente acelerada, e tem uma oportunidade incrível para companhias que querem adotar essa tecnologia de forma a produzir resultados para o negócio — explicou o fundador da Connect The Dots Ventures, Alexis Rockenbach.

O diretor-geral do Instituto Aliança Empresarial, Fernando Juriati, reforçou a importância de ter atenção ao que surge no mercado em termos de inteligência artificial:

— Nosso ecossistema tem olhado muito para isso: como se posicionar na região, fomentando um ambiente totalmente próspero para novos negócios, para tecnologia, para startups. E hoje, tudo que a gente tem visto em termos de produtividade, de aceleração, diminuindo o custo operacional, está relacionado à IA.

Ligação com Passo Fundo

A aceleradora iniciará sua operação global por Passo Fundo por conta da ligação de Rockenbach com o município. O fundador nasceu e terminou o Ensino Superior na cidade.

A presidente-executiva do Instituto, Márcia Capellari, relatou se orgulhar do lançamento:

— É motivo de orgulho que o lançamento seja em Passo Fundo. É uma liderança que vem contribuindo cada vez mais para aproximar o talento brasileiro de oportunidades em plataformas internacionais.

Investimento

A Connect The Dots Ventures investirá em startups em dois estágios: early-stage (com produto pronto, mas sem receita) e revenue-stage (com base de clientes ativa). Embora aceite propostas do mundo inteiro, a empresa prioriza o investimento em startups brasileiras de inteligência artificial.