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Multinacional de Santa Rosa suspende contratos de cerca de 300 funcionários e paralisa produção

Programa de layoff deve durar três meses, mas pode ser estendido. Medida acontece diante da retração do mercado de máquinas agrícolas.

Lavínia Fritzen

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS