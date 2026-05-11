Multinacional de Santa Rosa suspende contratos de cerca de 300 funcionários e paralisa produção

A unidade da empresa AGCO em Santa Rosa, no noroeste do Estado, iniciou nesta segunda-feira (11) um programa de layoff — suspensão temporária dos contratos de trabalho. Cerca de 300 funcionários serão atingidos.
A medida foi aprovada por mais de 85% dos trabalhadores que participaram de uma assembleia realizada na semana passada, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos.
O layoff prevê a suspensão temporária dos contratos de trabalho e a paralisação parcial da produção pelos próximos meses. Conforme o sindicato, a medida foi adotada como alternativa para evitar demissões e preservar a mão de obra qualificada diante da retração do mercado de máquinas agrícolas.
Durante o período, os trabalhadores ficam sem atuar na fábrica, mas não terão redução salarial. Isso porque os funcionários vão receber a bolsa qualificação do governo federal, além de um complemento pago pela empresa, garantindo o valor integral do salário líquido.
Benefícios como plano de saúde, vale-alimentação e convênios também serão mantidos. Segundo o sindicato, não haverá impacto em direitos como férias e 13º salário.
A previsão inicial é de que o layoff dure cerca de três meses, mas o programa pode ser prorrogado por até cinco meses. Caso haja recuperação do mercado antes desse prazo, os trabalhadores poderão ser chamados de volta às atividades.
Em nota, a AGCO informou que a medida foi tomada após uma “análise criteriosa do cenário de mercado” e tem como objetivo readequar o volume de produção à demanda atual, priorizando a manutenção dos empregos e a solidez das operações.