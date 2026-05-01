"Mercado informal pode ser consequência ou escolha": em Passo Fundo, 25% trabalham por conta própria

Categoria MEI cresceu 5% entre março de 2026 e de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Passo Fundo, o cenário do trabalho por conta própria alcança 25% de participação nas categorias de emprego, conforme dados do IBGE. O conceito abrange trabalhadores autônomos, como motoboys e motoristas de aplicativo.

É o caso do entregador Fernando Gomes, 36 anos, que atuou durante anos sem vínculo empregatício e sem emissão de nota fiscal. Hoje, ele trabalha como Pessoa Jurídica (PJ).

— Na época era o que tinha, e o custo de vida não baixa, só aumenta. A grande maioria dos motoboys atua em Passo Fundo sem MEI e sem contrato por falta de oportunidade. Muitas vezes são explorados. Tem muitos no ramo, as empresas podem escolher e descartar com facilidade os trabalhadores — relata.

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Gomes relata que chega a fazer de 40 a 60 entregas por dia em horário comercial, mas nem sempre foi assim. Ele chegou a ter uma carga horária de 14 horas diárias:

— Minha rotina muitas vezes foi apenas acordar, subir na moto, ficar 14 horas trabalhando pra bater a meta, chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir, pra acordar no outro dia e ter a mesma rotina. Graças a Deus sempre consegui levar o sustento para a minha família.

O percentual de trabalhadores por conta própria fica atrás somente dos empregados no setor privado, que representam 59,6% em Passo Fundo.

Economia informal

Aumento das atividades autônomas e por conta própria também afetam a dinâmica de renda. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma análise da economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Moretto, traz o conceito de economia informal, termo que define a falta de garantias trabalhistas e abrange tanto MEIs como trabalhadores sem formalização.

— Os processos de terceirização das atividades produtivas estão envolvidos nessa dinâmica. Entrar na economia informal pode ser uma consequência de um processo de exclusão do trabalho formal, ou pode ser ingresso por uma escolha — explica.

Embora os microempreendedores individuais não entrem na categoria de trabalho por conta própria, parte dos trabalhadores autônomos operam como MEI. Na cidade, o grupo aumentou 5% no último ano, partindo de 21.122 para 22.189 trabalhadores, segundo dados da Receita Federal.

Mesmo atuando como MEI, uma categoria criada para combater a desproteção social, o empreendedor carece de direitos trabalhistas como o 13° salário, férias remuneradas, Fundo de Garantia (FGTS), Seguro-Desemprego, e Aviso Prévio.

A relação de trabalho informal implica em desproteção social. Não contar com garantias precariza não apenas as condições de trabalho, mas implica na diminuição do bem-estar físico e mental CLEIDE MORETTO Economista e professora da UPF

MEI por opção

Jordan e Fernando trabalham como entregadores em Passo Fundo. Jordan Silva / Arquivo pessoal

No caso do entregador Luis Fernando Ferreira, 34 anos, migrar para o microempreendedorismo individual foi uma escolha pessoal. Há 12 anos, percebeu que não se sentia valorizado no seu emprego de supervisor de produção e de logística.

Comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu hoje trabalho seis dias por semana, tem vezes que trabalho a semana toda, mas eu vejo os meus frutos, coisa que numa empresa eu não conseguia ver. LUIS FERNANDO FERREIRA Entregador

Conforme relatado à reportagem, os horários de trabalho são feitos de acordo com a demanda. Em média, Ferreira começa a trabalhar a partir das 7h, faz pausas, e para por volta das 22h.

A rotina é semelhante a do entregador Jordan Silva, 29 anos, também MEI. Ele conta que faz entregas com sua motocicleta própria das 8h até as 19h todos os dias.

— Antes de conhecer a minha companheira, eu vivia como se não houvesse amanhã, sem reservas. Mas hoje eu tenho uma caixinha de emergência, me organizo melhor financeiramente. Eu acredito que com as tele-entregas dá para viver bem, dá para você sonhar, depende só do gerenciamento — relatou Jordan.

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No caso dos dois trabalhadores, a flexibilidade é apontada como principal benefício da modalidade. Segundo a economista, quem ingressa na economia informal defende a liberdade de escolha e a autonomia que um vínculo empregatício não permite: