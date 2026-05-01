Economia

Dia do Trabalhador
Notícia

"Mercado informal pode ser consequência ou escolha": em Passo Fundo, 25% trabalham por conta própria

Modalidade de emprego cresce entre motoboys e motoristas de aplicativo. Formato divide opiniões entre trabalhadores

Heloisa Gamero

Repórter

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