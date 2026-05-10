Feira de Dia das Mães da Fresol registra alta nas vendas e aprovação do público

A feira reuniu cerca de 40 expositores, a maioria formada por mulheres empreendedoras ligadas ao artesanato e à produção manual. Márcia Machado / Divulgação Fresol

A edição especial de Dia das Mães da Fresol terminou com avaliação positiva de organizadores, expositores e visitantes em Passo Fundo. Realizada entre os dias 7 e 9 de maio, a feira apostou em produtos artesanais, gastronomia e itens autorais voltados à celebração da data.

Considerada a principal feira de economia solidária do norte do Estado, a Fresol reuniu cerca de 40 expositores, a maioria formada por mulheres empreendedoras ligadas ao artesanato e à produção manual. De acordo com a organização, o movimento de público e o volume de vendas ficaram acima do esperado.

Entre os destaques da edição estiveram presentes produzidos artesanalmente, como cadernos feitos à mão, álbuns fotográficos, livros têxteis, peças em bordado e crochê. A proposta buscou valorizar lembranças afetivas e referências familiares ligadas ao trabalho manual.

Para a artesã Maria Virgínia Zanella, o diferencial da feira esteve justamente no resgate dessas memórias.

— São produtos feitos à mão com resgate daquilo que nós conhecíamos das nossas avós. O presente feito à mão, o trabalho à mão, delicado, com cuidado, com propósito, resgatando memórias afetivas de família — destaca a artesã.

O público também aprovou a iniciativa. Frequentador das edições de fim de ano da feira, Diego Petry aproveitou a programação especial para antecipar as compras de presentes para a mãe e a sogra. Ele defendeu ainda a continuidade da proposta em novas datas comemorativas.