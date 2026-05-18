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Entenda o que é layoff, medida que suspende o contrato de mais de 1,2 mil funcionários no RS

Três empresas do noroeste do Estado optaram pelo regime após queda de 40% nas vendas de colheitadeiras no primeiro trimestre

Diego Nuñez

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Everson Dornelles

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