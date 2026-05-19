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Economia e tecnologia: um em cada sete carros emplacados em Passo Fundo em 2026 é elétrico

Levantamento do Detran RS de janeiro a abril mostra que 270 dentre 1.889 carros emplacados são eletrificados

Eduarda Costa

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