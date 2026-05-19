Economia e tecnologia: um em cada sete carros emplacados em Passo Fundo em 2026 é elétrico

Eletrificados estão entre os mais queridos no mercado de veículos 0km vendidos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um em cada sete carros emplacados em 2026 em Passo Fundo, no norte do Estado, é eletrificado. Os modelos, cada vez mais presentes no trânsito, avançam entre os mais queridos no mercado de veículos 0 km vendidos na cidade.

Os dados são do levantamento de primeiros emplacamentos registrados pelo Detran RS desde janeiro até o mês de abril de 2026. No total, foram 1.889 carros zeros emplacados neste ano, sendo 1.619 modelos em combustão, e outros 270 eletrificados.

Apesar de estarem ganhando protagonismo, impulsionados por preços mais competitivos e incentivos, como a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), os modelos eletrificados não aparecem no topo da lista em Passo Fundo

Os mais procurados seguem sendo modelos abastecidos com álcool e gasolina, seguido de diesel e, na sequência, os elétricos.

No RS, Dolphin Mini está entre mais vendidos

Em abril, pela primeira vez dois carros elétricos ficam entre os cinco mais vendidos no Estado, sendo três ficaram no top 10 gaúcho. A Fiat Strada, o Chevrolet Tracker e o BYD Dolphin Mini puxaram a venda de veículos no mês.

O BYD Dolphin Mini fechou abril em terceiro lugar, o Geely EX2 em quinto e o BYD Dolphin, em nono. Os veículos eletrificados em alta, já representam cerca de 25% dos registros no Estado, acima da média nacional em torno de 20%.

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Em Passo Fundo, a troca dos veículos a combustão pelos elétricos se dá por dois principais motivos: economia e tecnologia. Conforme o gerente da Iesa BYD em Passo Fundo, Marcos Caon, os principais compradores estão divididos entre motoristas de aplicativo e famílias: