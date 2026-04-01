Procura por peixes cresce até 15% na Semana Santa em Passo Fundo

A procura por peixe já movimenta as principais lojas de pescados em Passo Fundo, no norte do Estado. O protagonista das refeições da Sexta-feira Santa deve gerar de um aumento de até 15% nas vendas em comparação com o ano passado.

A preocupação com a saúde deve ser o principal impulsionador do aumento da procura, na avaliação de Nilson Lima, sócio-proprietário da Água Azul. Na loja, os pescados mais procurados são os filés de tillápia, salmão, merluza, traíra e jundiá. Os valores seguem os mesmos do ano passado, na média de R$ 40 a R$ 60 o quilo.

— Nossa expectativa de venda é muito boa, sentimos o movimento intensificando desde a última sexta-feira (28) e também na feira da Gare. Acreditamos que deve ser uns 15% maior porque o pessoal está mais consciente à saúde, procurando as carnes brancas para uma alimentação saudável — avalia Nilson.

Leia Mais Feira do Peixe de Coxilha espera receber seis mil pessoas até a Sexta-Feira Santa

Na Big Peixe, a preferência do público segue semelhante, com destaque também para os peixes inteiros, como tainha (R$ 24,90 o quilo) e jundiá (R$ 26,90 o quilo). A sócia-proprietária Nathália Formighieri projeta a venda de até 10 toneladas apenas nesta semana.

— Todo ano nos organizamos pra Semana Santa, garantindo fornecedores e peixes frescos, é uma data de muita expectativa. Devemos chegar a 10 toneladas vendidas na Semana Santa, sendo duas só de filés. Vamos manter a loja aberta até sexta-feira ao meio-dia, para quem quiser comprar de última hora — diz.

Entre os consumidores que já se anteciparam, está a aposentada Dolrice Rosso, de 79 anos. Ela garantiu filé de cabrinha e bolinhos de tilápia para a refeição de Sexta-feira Santa ao lado do marido.

Leia Mais Entre parreirais e campos de lavanda, famílias transformam produção agrícola em turismo

— Esse ano eu escolhi pelo preço e pela facilidade de fazer. Os bolinhos, já prontos, vou colocar na airfryer. E o filé preparo com um molho branco, não tem erro e fazemos uma bela refeição na sexta-feira — contou.

Onde comprar peixe em Passo Fundo

Feira do Pequeno Produtor na Gare

Funcionamento : na quarta-feira, das 8h às 17h

: na quarta-feira, das 8h às 17h Endereço: Av. Sete de Setembro, 1000, Centro

Big Peixe

Funcionamento : quarta-feira, das 8h30min ao meio-dia e das13h30min às 19h. Na quinta (2), sem fechar ao meio-dia. Na sexta (3), das 8h30min ao meio-dia.

: quarta-feira, das 8h30min ao meio-dia e das13h30min às 19h. Na quinta (2), sem fechar ao meio-dia. Na sexta (3), das 8h30min ao meio-dia. Endereço: Rua José Bonifácio, 800, Vila Rodrigues

Água Azul