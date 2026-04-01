Passo Fundo deixa de investir R$ 19,5 milhões em projetos sociais por falta de destinação do IR

Legislação permite que contribuinte direcione imposto para Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Idoso. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um levantamento do Observatório Econômico de Passo Fundo, com base em dados da Receita Federal, apontou que o município tem potencial estimado de R$ 21 milhões em destinações para os fundos municipais a partir do Imposto de Renda. No entanto, em 2025, apenas R$ 1,5 milhão foi efetivamente destinado, o que representa apenas 7,14% do total possível.

Na prática, isso significa que cerca de R$ 19,5 milhões deixaram de ser aplicados diretamente em projetos locais e foram para o governo federal. Para tentar reverter esse cenário, a campanha "Transforme seu Leão em um Leãozinho" busca sensibilizar os contribuintes sobre a importância de manter esses recursos na cidade.

A legislação permite que quem utiliza o modelo completo da declaração direcione até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso. Os valores são aplicados em projetos sociais, programas de inclusão e ações voltadas à infância, juventude e população idosa.

A secretária de Cidadania e Assistência Social, Elenir Chapuis, reforça que esses valores fortalecem as entidades e ampliam os atendimentos na rede de proteção social.

Cronograma

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 deve ser feita até o dia 29 de maio. Este também é o prazo limite para realizar a destinação aos fundos sociais diretamente no programa da Receita Federal.

Quem é obrigado a declarar em 2026 (ano-base 2025):

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;

Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil;

Tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens (incluindo terra nua) superior a R$ 800 mil;

Obteve receita bruta de atividade rural superior a R$ 177.920.

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A Receita Federal projeta que 80% das restituições sejam pagas até o segundo lote. Terão preferência quem utilizar a declaração pré-preenchida ou optar pelo recebimento via Pix.