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Passo Fundo deixa de investir R$ 19,5 milhões em projetos sociais por falta de destinação do IR

Município tem potencial estimado de R$ 21 milhões destinados, mas recebeu apenas 7% do total no último ano. Prazo para declaração segue até 29 de maio

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