Passo Fundo cria 1,2 mil vagas formais e fecha primeiro trimestre com saldo positivo de empregos

Setor de serviços foi o que mais admitiu em 2026. Salmo Duarte / Agencia RBS

Passo Fundo fechou o primeiro trimestre de 2026 com saldo positivo no número de contratações. O município contou com 13.453 novos empregos e 12.182 desligamentos, um saldo de 1.271 vagas formais entre janeiro e março.

Os dados foram disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), na quarta-feira (29).

O mercado de trabalho contratou mais homens do que mulheres no período. As admissões masculinas somaram 7.173, contra 6.280 ocupações femininas. O saldo seguiu a tendência, com 764 postos para eles e 507 para elas.

Apesar da boa perspectiva de geração de empregos, o coordenador do Sine/FGTAS de Passo Fundo, Cassiano Paim Bandeira, se preocupa com a rotatividade:

— Temos notado que os trabalhadores estão durando muito pouco tempo na vaga. Eles ficam ali seis meses, no máximo um ano, e já estão saindo do trabalho. Essa rotatividade está aumentando.

Setor de serviços

O setor de serviços foi o que mais cresceu no trimestre, com 7.446 admissões e 6.603 desligamentos. Em segundo lugar vem indústria, comércio, construção e por fim agropecuária, único setor com saldo negativo.