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Passo Fundo cria 1,2 mil vagas formais e fecha primeiro trimestre com saldo positivo de empregos

Setor de serviços foi o que mais contratou. Apesar disso, Sine aponta preocupação com alta rotatividade

Heloisa Gamero

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