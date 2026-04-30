Passo Fundo cria 1,2 mil vagas formais e fecha primeiro trimestre com saldo positivo de empregos

Passo Fundo fechou o primeiro trimestre de 2026 com saldo positivo no número de contratações. O município contou com 13.453 novos empregos e 12.182 desligamentos, um saldo de 1.271 vagas formais entre janeiro e março.
Os dados foram disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), na quarta-feira (29).
O mercado de trabalho contratou mais homens do que mulheres no período. As admissões masculinas somaram 7.173, contra 6.280 ocupações femininas. O saldo seguiu a tendência, com 764 postos para eles e 507 para elas.
Apesar da boa perspectiva de geração de empregos, o coordenador do Sine/FGTAS de Passo Fundo, Cassiano Paim Bandeira, se preocupa com a rotatividade:
— Temos notado que os trabalhadores estão durando muito pouco tempo na vaga. Eles ficam ali seis meses, no máximo um ano, e já estão saindo do trabalho. Essa rotatividade está aumentando.
Setor de serviços
O setor de serviços foi o que mais cresceu no trimestre, com 7.446 admissões e 6.603 desligamentos. Em segundo lugar vem indústria, comércio, construção e por fim agropecuária, único setor com saldo negativo.
A admissão de estrangeiros também foi um destaque entre janeiro e março: foram 979 vagas ocupadas e 735 demissões, com saldo positivo de 244 na categoria.