Be8 registra receita líquida recorde e amplia liderança no mercado de biodiesel

Apresentação ocorreu no Teatro Itália no IE Eduarda Costa / Agencia RBS

A Be8 apresentou, nesta quarta-feira (15), o Relato Integrado 2025, documento que inclui informações sobre o trabalho executado pela empresa no último ano. O evento aconteceu no Teatro Itália do Instituto Educacional (IE).

Apresentado pelo presidente da empresa passo-fundense, Erasmo Carlos Battistella, o relatório trouxe detalhes sobre o desempenho operacional, além dos principais avanços da empresa nos pilares de preservação do meio ambiente, desenvolvimento social e boas práticas de governança.

A companhia registrou recorde de 36% em receita líquida, com R$ 10 bilhões — um aumento de 21,8% do EBITDA (o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), e com R$ 809 milhões, e lucro líquido de R$ 488,1 milhões, em linha com o planejado para o período.

— Conquistamos, pela primeira vez, a liderança do setor também em capacidade instalada, que atingirá 1,71 bilhão de litros de biodiesel por ano, e teremos potencial para elevar nossa participação em vendas no mercado nacional para mais de 15% — resumiu Batistella.

Outro destaque foi o aumento da capacidade: três fábricas de biodiesel foram adquiridas, em Nova Marilândia (MT), Floriano (PI) e Santo Antônio do Tauá (PA). Uma outra planta também foi adquirida em Alto Araguaia (MT), resultando em uma ampliação de 17% da capacidade total de produtividade.