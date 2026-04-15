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Be8 registra receita líquida recorde e amplia liderança no mercado de biodiesel

Relato Integrado 2025 aponta faturamento de R$ 10 bilhões, crescimento do EBITDA e aumento de 17% na capacidade produtiva com aquisições de fábricas

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