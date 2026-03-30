Venda de motos cresce e Passo Fundo é a terceira cidade gaúcha com mais emplacamentos

Número de motos vendidas aumentou 25% nos útlimos 5 anos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A busca por economia e facilidade de deslocamento tem levado moradores de Passo Fundo a aderirem às motocicletas. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que de 2021 para 2025 o aumento nos emplacamentos foi de 25% na cidade.

O avanço também aparece no ranking estadual. Passo Fundo foi o quarto município com mais emplacamentos de motos em 2025 e, no primeiro bimestre de 2026, passou a ocupar a terceira posição, atrás apenas de Porto Alegre e Caxias do Sul.

— Não é um movimento pontual, é um crescimento constante nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo custo e pela praticidade. Como não há mais carros populares, a moto acaba substituindo o primeiro veículo de muitas pessoas — avalia o presidente da Fenabrave, Jefferson Fürstenau.

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O cenário local acompanha uma tendência nacional. Em 2025, o Brasil registrou recorde de vendas de motos, com 2,2 milhões de unidades — crescimento de 17,1% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, o volume superou o de carros de passeio.

A maior parte das vendas está nas motos de baixa cilindrada, com valores mais baixos. No Rio Grande do Sul, mais da metade das unidades vendidas em 2025 tinha até 200 cilindradas.

— Quanto menor o poder aquisitivo da região, maior a presença de motos de baixa cilindrada. São veículos mais acessíveis, que atendem bem à necessidade de deslocamento — diz o presidente.

A tendência, segundo a entidade, é de continuidade no crescimento, puxada pelo custo-benefício e pela busca por alternativas mais acessíveis de mobilidade.

Perfil dos condutores

Mulheres estão utilizando a motocicleta como meio de locomoção. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O perfil de quem compra também mudou. Antes mais concentrado em homens jovens, o público hoje é mais amplo, com aumento no número de mulheres e pessoas de diferentes idades:

— Antes a gente tinha um perfil de comprador de moto, que eram majoritariamente homens com idade até 40 anos. Isso mudou. Hoje há um crescimento muito grande de mulheres pilotando moto, e isso é possível ver nas ruas, porque virou um meio de locomoção — afirma o presidente.

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A empresária Jessica de Lima Almeida conta que escolheu ter tanto o carro quanto a motocicleta, o que oferece mais comodidade a depender do clima e do destino.