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Passo Fundo não deve ter falta de diesel, mas preços aumentam nos postos de combustíveis

Fechamento do Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, causa aumento dos preços e mais caro sai por R$ 7,89 o litro. Abastecimento está normalizado na cidade

Eduarda Costa

Repórter

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