Passo Fundo não deve ter falta de diesel, mas preços aumentam nos postos de combustíveis

Valores seguem a tendência apontada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) no RS. Isadora Neumann / Agencia RBS

A instabilidade da economia global não deve afetar o fornecimento de diesel nos próximos dias em Passo Fundo, no norte do RS. O temor surgiu depois do fechamento do Estreito de Ormuz — importante rota marítima do petróleo mundial — que contribuiu para a escassez em outras cidades gaúchas.

Um levantamento de GZH Passo Fundo com cinco postos de combustíveis da cidade constatou que as unidades monitoram os reservatórios diariamente, e que não há previsão de desabastecimento. Com a crise no Oriente Médio, porém, o diesel teve aumento ainda na segunda-feira (16).

Em consulta ao aplicativo Menor Preço, do governo do Estado, o menor valor por litro nesta quarta-feira (18), em Passo Fundo, era de R$ 6,60, na Rede Sander, no bairro Petrópolis — acima dos R$ 6,40 registrados na semana anterior.

Já o maior preço encontrado durante a tarde chega a R$ 7,89, na Rede Carga Pesada, no bairro São José, valor mantido desde a última sexta-feira (13). Ambos se referem ao tipo S500 de diesel.

Os valores seguem a tendência apontada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) no Rio Grande do Sul. Em pesquisa divulgada em março, o diesel S10 subiu de R$ 6,23 para R$ 6,78 (aumento de 8,8%), e o S500 foi de R$ 6,16 para R$ 6,70 (acréscimo de 8,7%).

Geopolítica influencia preços

A tensão no Oriente Médio pressiona os preços e dificulta a importação. Para o economista Julcemar Zilli, um eventual prolongamento do conflito pode aumentar custos e atrasar entregas de combustível, com reflexos na região:

— A produção agrícola depende intensamente do transporte rodoviário e do consumo direto de combustível nas operações de campo. Máquinas agrícolas e caminhões de escoamento utilizam majoritariamente diesel, de modo que o aumento de custos energéticos encarece a colheita, eleva o frete e reduz as margens do produtor.

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O especialista também alerta que o conflito pode encarecer fertilizantes e afetar o mercado financeiro. Como o Brasil depende da importação desses insumos, eventuais problemas na oferta global tendem a elevar os custos no campo, além de encarecer o crédito e exigir mais cautela nos investimentos.