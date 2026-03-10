Outlet Passo Fundo reúne cerca de 25 mil pessoas em três dias de evento

A 7ª edição do Outlet Passo Fundo encerrou no domingo (8) com público estimado em cerca de 25 mil pessoas. O evento ocorreu de 6 a 8 de março, no Bourbon Shopping, reunindo empresas locais, consumidores da cidade e visitantes de diferentes municípios do norte do Estado.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo, o volume de visitantes reforça a consolidação da iniciativa como ação de consumo e circulação econômica. O presidente da CDL, Agadir Stramari, destacou o aumento no número de expositores nesta edição.
— Mais empresas participaram desta edição, ampliando a diversidade de segmentos presentes e fortalecendo a proposta do Outlet: reunir, em um único espaço, oportunidades reais de compra diretamente com empresas locais — afirmou Stramari.
A CDL, promotora do evento ao lado da 360 Produtora, avalia o Outlet como estratégia de estímulo à economia de Passo Fundo, por conectar empresas e consumidores e gerar fluxo para as marcas participantes.
A avaliação preliminar dos expositores é positiva. Os organizadores informam que os números finais de vendas estão em consolidação, mas a expectativa é de que o resultado supere o volume registrado na edição de agosto de 2025.