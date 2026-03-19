Economia

Construção e mobiliário
Notícia

"O patrimônio ativo do imóvel é muito importante": 24ª Construimóveis é lançada em Passo Fundo com foco no incentivo ao investimento

Feira ocorre entre os dias 22 e 30 de agosto, com expectativa de fechar mais de R$ 200 milhões em negócios

Heloisa Gamero

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