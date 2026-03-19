"O patrimônio ativo do imóvel é muito importante": 24ª Construimóveis é lançada em Passo Fundo com foco no incentivo ao investimento

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) lançou, na noite desta quarta-feira (18), a 24ª edição da Construimóveis, junto da campanha "Imóvel Novo: a hora é agora". O evento é uma das maiores feiras da construção e mobiliário do norte gaúcho.
A cerimônia foi realizada na sede do Sinduscon e divulgou que, neste ano, a feira será realizada entre os dias 22 a 30 de agosto, no Bourbon Shopping em Passo Fundo.
— O principal benefício da feira é a oportunidade de comparação entre os lançamentos e as oportunidades de mercado. Além disso, a garantia de valorização na entrega das chaves também é um diferencial. Às vezes muito superior a uma renda fixa de aplicação financeira em banco, o imóvel pode chegar a 100% de valorização no final de uma jornada — explica o presidente do Sinduscon, Cristiano Basso, sobre os benefícios de comprar na Construimóveis.
Campanha de incentivo e cenário
A feira reúne empresários, investidores, profissionais e instituições do setor para discutir tendências, oportunidades e inovações, a fim de incentivar o crescimento econômico e a valorização do mercado que engloba a indústria e a construção.
Neste ano, o Sinduscon decidiu comemorar os 45 anos de história da entidade lançando a campanha "Imóvel novo", junto da 24ª edição da Construimóveis, para incentivar o público a investir.
Segundo o coordenador da feira deste ano, Lucas Bonfanti, a campanha começou a ser transmitida nas mídias a partir desta quarta-feira (18), com o objetivo de informar o consumidor e trazer dados sobre o mercado da construção civil.
— Estamos lançando a campanha porque vemos que em momentos de instabilidade econômica, o patrimônio ativo do imóvel é muito importante — diz Basso.
A expectativa é que o evento receba 10 mil pessoas nesta edição, esperando fechar mais de R$ 200 milhões em negócios, já que levantamentos do sindicato indicam cenário positivo de expansão urbana.
O Sinduscon indica que Passo Fundo conta com mais de cem edifícios em construção, totalizando aproximadamente 7.650 unidades habitacionais em obras. Estima-se ainda que cerca de 80% das unidades em construção já estejam vendidas, evidenciando uma demanda consistente por imóveis na cidade.