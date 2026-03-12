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Municípios recorrem a racionamento diante da falta de diesel no norte do RS

Abastecimento é priorizado para ambulâncias, transporte escolar e policiamento em algumas cidades. Preços variam e fiscalização é intensificada

Heloisa Gamero

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