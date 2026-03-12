Municípios recorrem a racionamento diante da falta de diesel no norte do RS

Em Vila Maria e Marau, o estoque de diesel zerou na manhã de quarta-feira (11). Fernando Frazão / Agência Brasil

Motoristas do norte gaúcho têm se surpreendido ao chegar nos postos de combustível. Em municípios como Ernestina, Vila Maria e Marau, o diesel está sendo racionado, priorizando o abastecimento de veículos de serviços como saúde e educação.

Segundo a prefeitura de Ernestina, a cidade está sem diesel tipo S10 e S500 desde segunda-feira (9). Para manter ambulâncias e o transporte escolar funcionando, o município busca o combustível em Tio Hugo.

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Cenário semelhante acontece em Horizontina, na Região Noroeste, onde o fornecedor licitado comunicou à prefeitura baixa no estoque. A administração determinou o uso racionado do combustível, apenas para veículos de emergência e policiamento.

Já em Vila Maria e Marau, o estoque de diesel em alguns postos terminou na manhã desta quarta-feira (11). Antes do esgotamento, os estabelecimentos abastecidos pela Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, limitaram a venda a 100 litros por cliente.

Passo Fundo

Na maior cidade da região, o cenário é misto. Enquanto postos na Avenida Brasil e na Avenida Presidente Vargas receberam carga recentemente e não preveem falta imediata, outros estabelecimentos já encontram dificuldade para repor o produto.

No setor de serviços, o impacto financeiro já aparece. Uma oficina de Passo Fundo especializada em motores a diesel registrou queda de até 30% no movimento, após os aumentos no preço do combustível.

Enquanto isso, a Coleurb, responsável pelo transporte coletivo, informou que monitora o abastecimento e o mercado. A empresa destacou que, até o momento, não há impacto na nossa operação, mas que segue acompanhando a situação.

Outros municípios

A reportagem de GZH Passo Fundo também recebeu reclamações de moradores de Ciríaco, David Canabarro e Ronda Alta. Nas duas primeiras, as prefeituras informaram que a situação é regular. Já a prefeitura de Ronda Alta disse estar com pouco armazenamento desde segunda-feira (9).

Aumento de preços

Presidente da Farsul relatou ter recebido mais de 100 mensagens de produtores rurais preocupados com a colheita. Sulpetro / Divulgação

Em Erechim, o Procon começou nesta quinta-feira (12) visitas aos postos para fiscalizar os preços. Em uma semana, o valor cobrado pelo litro do diesel subiu R$ 1,80, chegando a R$ 6,80 na bomba.

Em Ronda Alta e Círiaco, o preço também registrou aumento de até R$ 0,50 o litro. Já em Passo Fundo, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio registrado é de R$ 6,19 o litro do óleo diesel comum e R$ 6,44 o litro do diesel S10.

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ANP monitora a situação

Apesar dos registros de racionamento e alta dos preços na região, a ANP informou que o RS conta com estoques suficientes para assegurar o abastecimento de diesel e que a produção e a entrega do combustível seguem em ritmo regular.

A agência investiga a situação após manifestação da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), que relatou ter recebido reclamações de produtores rurais sem combustível na lavoura, em plena colheita de soja e de arroz. A federação associa a alta dos preços no mercado internacional com o conflito no Irã.

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A ANP destacou que verifica as instalações e que distribuidoras serão notificadas para prestarem esclarecimentos sobre o volume em estoque, os pedidos recebidos e os aceitos. Os aumentos de preços injustificados no Estado também serão investigados.