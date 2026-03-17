Economia

Em Passo Fundo
Notícia

Mesmo com preços elevados, comércio estima acréscimo de 20% nas vendas de Páscoa

Produtos variam conforme tamanho e marca, enquanto itens artesanais e cestas ganham espaço

Tatiana Tramontina

Repórter

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