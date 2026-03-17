Mesmo com preços elevados, comércio estima acréscimo de 20% nas vendas de Páscoa

Consumidores realizam pesquisa de preço antes de comprar o presente. Reprodução / RBS TV

A pouco menos de um mês para a Páscoa, os ovos de chocolate tomam conta das prateleiras em Passo Fundo, no norte do Estado. Nas lojas, os valores variam conforme o tamanho e a marca os ovos. O custo fica entre R$ 48,90 e R$ 160.

Para o comércio, a Páscoa está entre as datas mais importantes do ano e o planejamento para as vendas começa com meses de antecedência. Neste ano, o gerente de uma loja de chocolates no centro da cidade, Marcelo Pruss, estima acréscimo de 20% nas vendas:

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— A gente faz o planejamento da Páscoa quase 10 meses antes. Esse pedido todo nós planejamos em julho do ano passado. Os produtos estão expostos na loja desde fevereiro e o pessoal já vem adiantando as compras.

Para além das gôndolas nos mercados, os ovos artesanais têm conquistado espaço entre os consumidores. A confeiteira Angelica Bertotti triplicou a compra de embalagens para atender às encomendas.

— Um mês antes, a gente organiza o cardápio e os sabores. A produção é na semana da Páscoa, para estar sempre fresco. O mais pedido é o ovo de pudim, que já está no terceiro ano como campeão de vendas. Depois vem o ovo brownie — conta.

Entre os sabores mais pedidos estão o ovo de pudim e o de brownie. Reprodução / RBS TV

Para quem busca uma economia maior, há ainda outras opções como caixas de bombom, por R$ 14 e pacotes de chocolates por cerca de R$ 34.

As cestas com itens variados também são uma alternativa. É a opção da empresária Amanda Gomes Mariani Huppes, que costuma pesquisar os preços antes de fazer a compra para o filho Pedro Henrique, de cinco anos.