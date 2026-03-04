Empresa gaúcha é responsável por 15% da produção nacional de biodiesel

Unidade do Alto Araguaia é a sexta da empresa no país. Be8 / Divulgação

A empresa gaúcha Be8 agora é responsável por cerca de 15% da produção nacional de biodiesel. A marca foi alcançada após o início da operação da unidade industrial de Alto Araguaia (MT), na terça-feira (3).

A planta, adquirida da União Agroindustrial, passa a integrar o parque fabril da companhia de Passo Fundo, que alcança agora seis unidades no país.

Leia Mais Reciclagem de óleo de cozinha amplia renda de famílias e abastece produção de biodiesel em Passo Fundo

— Com a sexta unidade integrada ao nosso parque fabril no Brasil, estamos colocando em prática uma etapa fundamental da estratégia da Be8 de ampliar nossa atuação nacional, aproximando nossa produção dos principais mercados consumidores e garantindo mais eficiência operacional e logística, com nosso padrão de qualidade —disse o presidente Erasmo Carlos Battistella.

A unidade, fundada em 2008 e reestruturada ao longo dos anos, operava sob o nome Fênix. Tem capacidade produtiva de 245 milhões de litros de biodiesel ao ano. Com a incorporação, a capacidade instalada da Be8 chega a 1,71 bilhão de litros anuais, aumento de 16,7%.

Leia Mais Empresa de Passo Fundo leva projeto de biodiesel sustentável para o Fórum Econômico Mundial

— Cada novo investimento que realizamos reforça nosso compromisso de construir um futuro mais sustentável. O propósito da Be8 é liderar a transição energética, ajudando a descarbonizar o setor de transportes e a preservar o planeta para as próximas gerações —afirmou Battistella.