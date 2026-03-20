Automóvel Show reúne mais de 300 veículos novos e seminovos com condições especiais

Começou nesta sexta-feira (20) mais uma edição do Automóvel Show em Passo Fundo, no norte do RS. O evento, que segue até domingo (22) no Bourbon Shopping, reune mais de 300 veículos, entre carros e motos, novos e seminovos.
O feirão acontece das 9h às 20h. O evento é voltado aos interessados na compra de automóveis com condições diferenciadas.
Durante os três dias, equipes de bancos e cooperativas de crédito também estarão no local para atendimento aos visitantes, apresentando opções de financiamento e condições especiais para aquisição de veículos.
Participam as concessionárias Sponchiado Chevrolet, Grupo Nissul Gala GWM, Nissan Itaimbé, Peugeot La Machine, Fiat Guaracar, Guaibacar e Yamaha Moto Sport.