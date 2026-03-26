Abertura de empresas de economia criativa cresce 24% em Passo Fundo

Cidade ganhou 58 novas empresas de pós-produção audiovisual. Marcelo Casagrande / Divulgação

O município de Passo Fundo registrou a abertura de 232 novas empresas nos setores de arte, cultura, esporte e lazer no ano passado. O número representa um aumento de 24,1%.

Os dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico mostram que o crescimento se concentra em atividades de pós-produção audiovisual (58 empresas), produção musical (22 empresas) e sonorização e iluminação (oito empresas). Um destaque fica para negócios de web design: foram 32 empresas abertas, uma alta de 3.100%.

Em termos de empregabilidade, a economia criativa gerou 776 postos de trabalho formais no ano passado. As vagas estão distribuídas principalmente em clubes sociais e esportivos (283), radiodifusão (110), atividades de condicionamento físico (106) e televisão aberta (48).

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Perfil das empresas

As microempresas representam 86,21% dos novos negócios abertos em Passo Fundo. Já empresas de pequeno porte são 12,93% e apenas 0,86% pertencem a outras categorias.

A região central concentra o maior volume de novos registros, com 101 empresas. Na sequência, aparecem os bairros Boqueirão (19), Petrópolis (15), Vera Cruz (13) e Santa Marta (11).

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