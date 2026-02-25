Prazo para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Passo Fundo termina na sexta-feira

Atendimento é feito de forma presencial ou online. Kimberlly Kappenberg / Agencia RBS

Os contribuintes de Passo Fundo têm até sexta-feira (27) para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que concede descontos que podem chegar a 100% sobre multas e juros.

Desde o início do período de adesão, mais de seis mil atendimentos presenciais já foram registrados, além das solicitações por telefone e e-mail. O Refis contempla pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2025.

O pagamento à vista garante desconto total sobre multas e juros. No parcelamento, o benefício é de 70% para quem optar por até cinco parcelas e 50% para pagamento em até dez parcelas mensais.

O secretário municipal da Fazenda, Dorlei Maffi, afirma que a procura deve crescer nos últimos dias.

— Tradicionalmente, o movimento se intensifica na reta final. Por isso, reforçamos o pedido para que o contribuinte não deixe para a última hora e garanta os descontos oferecidos — pontua.

Segundo Maffi, muitas guias à vista foram emitidas com vencimento em 27 de fevereiro, o que deve impactar o resultado final do programa.

O Refis permite a inclusão de dívidas inscritas ou não em dívida ativa, parceladas ou em execução judicial. Nos casos judicializados, é necessário quitar as custas processuais e renunciar a contestações. Débitos já parcelados também podem ser renegociados, com descontos aplicados proporcionalmente às parcelas restantes.

A Prefeitura informa que o atraso no pagamento das parcelas implica a perda dos benefícios e a retomada da cobrança integral da dívida.

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Onde buscar

O atendimento para adesão ao programa pode ser feito de forma presencial ou online. Para quem optar pelo formato digital, basta acessar o site oficial da prefeitura.