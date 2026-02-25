Economia

Renegociação
Notícia

Prazo para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Passo Fundo termina na sexta-feira

Refis oferece descontos de até 100% em multas e juros para regularização de débitos municipais vencidos até dezembro de 2025

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